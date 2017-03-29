В Кузбассе дети подожгли комнату:трёхлетний мальчик сгорел заживо на глазах матери

Мать оставила двоих детей без присмотра. Малыши нашли зажигалку: игры закончились трагедией.

В Кемеровской области будут судить молодую маму по статье "Причинение смерти по неосторожности". 20-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого оставила двоих детей без присмотра. В гости к девушке пришли подруги, хозяйка почивала их чаем на кухне. 2-летняя дочь и 3-летний сын в это время находились в комнате.

Как выяснили следователи, молодая мама знала, что ранее ребятишки уже находили зажигалку и играли с ней. Через некоторое время гостьи и хозяйка заметили, что комната с детьми горит. Девушка смогла вынести из охваченной огнём комнаты младшую дочь, а вот спасти сына не успела.

Подруги вызвали сотрудников МЧС, которые, ликвидировав возгорание, обнаружили сильно обгоревшее тело ребёнка. Следует отметить, что семья была неполная, мать воспитывала детей одна.

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