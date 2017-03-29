В лесах Хакасии раньше времени появились голодные медведи

Обычно бурые просыпаются в первой декаде апреля. Однако, государственные инспекторы заповедника «Хакасский» уже встретили первые в этом году следы медведя.

Это свидетельствует о том, что первые особи уже проснулись и вышли из берлог. Весенние следы медведя в этом году, причём довольно крупные, обнаружены 23 марта на участке «Малый Абакан» вблизи реки Карасума. Анализируя «Дневники наблюдений» прошлых лет, можно сказать, что основной выход крупных хищников из берлог на этой территории происходит в первой декаде апреля. Но в этом году бурые проснулись раньше обычного, скорее всего, из-за ранней весны и мягкой зимы.

Выйдя из берлоги, зверь прокладывает рядом тропы, устраивает на снегу лежки с подстилкой из хвои молодых елей либо гнилушек, разрушает гнилые пни, обламывает веточки березы, осины, рябины, сдирает кору с некоторых деревьев. Чаще в берлогу он уже не возвращается, а «досыпает» на временных лежках, которых может быть несколько.

Как рассказывают специалисты заповедника «Хакасский», обычно медведи начинают есть лишь через 1-2 недели после пробуждения. Так как в это время еды в лесу не очень много, хищники не брезгуют личинками и жуками, едят старые трупы животных, хвою ели и сосны, побеги черники и её корни, почки осины, липы, рябины, ивы, иногда и чагу. Активный образ жизни требует затрат энергии, и естественно, что при этом у медведя ярко выражено чувство голода. Вот почему именно весной проявляется высокая степень хищничества.

Инспекторы заповедника предупреждают жителей Хакасии, что, находясь в лесу, нужно быть предельно внимательными и осторожными, так как сезон пробуждения животных от зимней спячки уже начался.

Фото заповедника «Хакасский».

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