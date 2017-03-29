В Москве и Пензе раскрыта группа исламских экстремистов «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ и МВД разоблачили ячейку международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в Росиии). В Подмосковье и Пензенской области задержаны трое участников, в том числе один из руководителей террористической организации. Операцию совместно проводили сотрудники ФСБ и их коллеги из региональных управлений МВД, передает телеканал "Россия 24".

В ходе обысков, проведенных по ранее возбужденному уголовному делу, изъята религиозно-пропагандистская литература, средства связи и — как говорится в пресс-релизе — "иные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность членов запрещенной в РФ организации".

В ряде стран мира "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.

Данная организация стремится к устранению немусульманских правительств и установлению исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".