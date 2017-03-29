В Туве из зоны подтопления эвакуировали 58 человек

Ранее сообщалось, что в поселке Каа-Хем Кызылского района было затоплено 30 домов. Вчера из четырёх усадеб вода ушла.

Подтопленными остаются 36 придомовых территорий. Эвакуировано 58 человек, из них 26 – дети. Нуждающиеся в жилье размещены в пункте временного пребывания. В администрацией Кызылского района принято решение по оказанию материальной помощи пострадавшим. Порядок и объёмы выплат определят результатам оценки ущерба, сообщает Тува онлайн.

Дорожные и коммунальные службы продолжают отводить воду, расчищать ливневые стоки. Спасатели дежурят круглосуточно. Для ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано 186 человек, 50 единиц техники.

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