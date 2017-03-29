В Туве из зоны подтопления эвакуировали 58 человек

29.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Ранее сообщалось, что в поселке Каа-Хем Кызылского района было затоплено 30 домов. Вчера из четырёх усадеб вода ушла.

Подтопленными остаются 36 придомовых территорий. Эвакуировано 58 человек, из них 26 – дети. Нуждающиеся в жилье размещены в пункте временного пребывания. В администрацией Кызылского района принято решение по оказанию материальной помощи пострадавшим. Порядок и объёмы выплат определят результатам оценки ущерба, сообщает Тува онлайн.

Дорожные и коммунальные службы продолжают отводить воду, расчищать ливневые стоки. Спасатели дежурят круглосуточно. Для ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано 186 человек, 50 единиц техники.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 13 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
74, за 0,249