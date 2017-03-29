Вашингтон начал расследовать факты массового убийства мирных иракцев собственной авиацией

Ситуация в Ираке в последние дни обострилась настолько, что даже в Вашингтоне были вынуждены раскрыть глаза и начать расследование случаев массовой гибели мирных иракцев. В Пентагоне и Белом доме часто говорят, что со всей серьезностью относятся к теме жертв среди гражданских лиц. Так ли это на самом деле?

Операция по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) обернулась сотнями личных трагедий, сложившихся в одну гуманитарную катастрофу. Теперь это признают не только иракские власти, но и международные правозащитные организации. Охотясь за террористами, американская авиация без разбора стирает с лица земли целые городские кварталы вместе их жителями.

"Наши представители побывали в восточном Мосуле, — рассказывает представитель организации Amnesty International Линн Маалуф. — Им удалось поговорить с местными жителями, и все они повторяли одно. Люди получили по радио или через листовки указания от иракских властей не покидать свои дома. Но это в итоге привело к систематическому росту жертв среди мирных жителей в результате ударов коалиции, возглавляемой американцами".

Те, кто вырвался из осажденного города, знают, каково это 24 часа в сутки быть на волосок от смерти. Игиловцы используют мирных жителей как живой щит. Авиация коалиции, команды которой поступают из Пентагона, бьет по нему карающим мечом. "Авиаудары уничтожают нас, они не прекращаются, — говорит Али Хассан. — Если они видят боевика на крыше дома — они уничтожают весь дом! Их не волнует, что внутри мирные жители".

Так было и 17 марта, когда жертвами авиаударов в районе Аль-Джадида, что в западном Мосуле, стали около 200 человек. Масштаб трагедии таков, что в американской армии больше не могут закрывать глаза. Вынуждены начать расследование массовой гибели мирных иракцев.

"Коалиция наносила авиаудары в эти дни и в предыдущие дни, но мы пока не знаем точно, были ли вызваны эти жертвы именно ударами коалиции", — сообщает начальник штаба Сухопутных войск США Марк Милли.

В мире нет армии более чувствительной к жертвам среди гражданских, чем армия американская, рассказывал в Вашингтоне журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис по прозвищу Бешеный Пес. Пресса хотела комментариев по поводу все более тревожных данных, которыми располагают и в ООН.

"Согласно подтвержденной нами информации, по меньшей мере, 307 человек погибли и еще 273 получили ранения в период с 17 февраля по 22 марта, — отмечает пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл. — Очевидно, что речь идет о мирных жителях".

Отслеживают все более вопиющие случаи нарушения этого права и неправительственные мониторинговые группы. Глава другой организации — Airwars.org Крис Вудс рассказал The Washington Post о том, что его структура переключается с Сирии на Ирак. В фокусе отныне не Алеппо, а Мосул. В организации заявили, что приостанавливают работу по контролю за "предполагаемыми действиями России в Сирии". И будут использовать собственные ограниченные ресурсы для того, чтобы "сосредоточиться на поступающих сообщениях о последствиях действий США и их союзников".

По данным Airwars, общее число жертв среди гражданского населения в результате действий американской коалиции превысило 2,5 тысячи человек. В 10 раз больше, чем готовы признавать в Пентагоне.

Параллели с сирийским Алеппо (откуда тоже выбивали террористов), наверное, неизбежны и те, кто их проводит, не могут не замечать различий. Из западного Мосула, где продолжают оставаться порядка 600 тысяч человек, не проложены гуманитарные коридоры. Солдаты американской коалиции, в отличие от сирийских и российских военных, не спешат рисковать жизнью, чтобы — как они — доставлять гуманитарную помощь.