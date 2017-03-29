Верховный суд разрешил возить детей без автокресла

29.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Верховный суд разрешил возить детей без автокресла

Верховный суд напомнил ГИБДД, что родителей нельзя штрафовать за перевозку детей без автокресла, если они используют альтернативные фиксаторы, говорится в постановлении судьи Владимира Меркулова.

Суд отметил, что детей до 12 лет можно перевозить на заднем сиденье, используя подходящие детские удерживающие устройства, а также другие средства, "позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности". Подчеркивается, что такая трактовка следует из "буквального толкования нормы ПДД".

Суд также указал, что по нормам ГОСТ, под определение цельного детского удерживающего устройства подпадает использование ремня безопасности с любой плотной подушкой. Такая перевозка детей не является административным правонарушением.

Ранее в суд с жалобой обратился водитель из Екатеринбурга, которого оштрафовали на три тысячи рублей за то, что его ребенок ехал в машине без автокресла. При этом отец пристегнул ребенка штатным ремнем безопасности и использовал детское удерживающее устройство.

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