Владимир Путин посетил архипелаг Земля Франца-Иосифа

29.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Владимир Путин посетил остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где ознакомился с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны Российской Федерации.

Владимир Путин посетил архипелаг Земля Франца-Иосифа

Владимир Путин посетил архипелаг Земля Франца-Иосифа

Владимир Путин посетил архипелаг Земля Франца-Иосифа

Президент осмотрел музейную экспозицию Национального парка «Русская Арктика», ознакомился с технологией изучения вечной мерзлоты и общался со специалистам, изучающими арктическую территорию, а также принял участие в запуске метеорологического аэрозонда, работающего на базе системы ГЛОНАСС.

Главу государства в поездке сопровождали Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, Министр обороны Сергей Шойгу  и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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