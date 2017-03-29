Владимир Путин посетил архипелаг Земля Франца-Иосифа

Владимир Путин посетил остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где ознакомился с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны Российской Федерации.

Президент осмотрел музейную экспозицию Национального парка «Русская Арктика», ознакомился с технологией изучения вечной мерзлоты и общался со специалистам, изучающими арктическую территорию, а также принял участие в запуске метеорологического аэрозонда, работающего на базе системы ГЛОНАСС.

Главу государства в поездке сопровождали Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, Министр обороны Сергей Шойгу и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.