Вооруженные силы США и Китая, на сколько они сопоставимы?

В настоящий время Большой Запад находится в глубочайшем кризисе своей собственной монолитности. Элиты «цивилизованных демократий» враждуют между собой, Европейский Союз лихорадят противоречия, ясная перспектива глобализации трещит по швам, а на мировой арене укрепляются две основные конкурентные угрозы.

Ранее в подобных ситуациях Запад традиционно прибегал к одной и той же геополитической стратегии - созданию глобального и антидемократического образа всеобщего врага, объединению под этим флагом для совместной обороны, введению жестких, но «вынуждено - непопулярных» социально - правовых мер, и восстановлению самих себя за счет вчерашних «друзей», а сегодня уже - ненужных «партнеров».

Все вышеописанные процессы активно протекают в западном мире прямо сейчас. Вновь Россия - главный враг "цивилизованного человечества", вновь США закрывают свои просчеты за европейские капиталы, и вновь Старая Европа сбрасывает восточноевропейских содержанок со своего денежного баланса. Разница с предыдущими витками этого цикличного исторического процесса состоит лишь в том, что на сегодняшний день англо-саксонская пресса и политическая закулиса активно взращивает для себя еще одного медийного антипода. И на этот раз - это Китай:

"...в 2017 году Пекин выделил на национальную оборону немногим более одного триллиона юаней, заняв уверенное второе место после США в объемах военных расходов и оборонных инвестиций"... И далее по тексту примерно тоже, что пишут о нас с вами все последние несколько лет: «Угроза провокационных учений»...«Наращивание контингента и провоцирующих военных соединений»...«Опасные маневры вооруженных сил»...и так далее, и так далее. Всё чаще подобные тезисы мелькают на страницах западно - европейских СМИ, и все чаще наравне с Россией, в них фигурирует "угрожающий Западу" коммунистический Китай.

Формально, причина для этого действительно существует. Сравнительный бюджет Поднебесной в этом году составил $191 млрд. долларов, в то время как военные расходы Америки годом ранее слегка превысили цифру в 607 млрд. американских «бумаг».

Казалось бы цифры уже сопоставимы и поводы для обоснованных опасений (с вариантами гипотетической китайской агрессии) у Запада действительно существуют, но на деле это оказывается лишь еще одной грамотно созданной, но все еще мультимедийной страшилкой.

В непосредственном же соотношении численности и боевого потенциала обе армии оказываются гораздо более далекими друг от друга, нежели в раздутом прессой "паритете бюджетов".

ОБОБЩЕНИЕ

Очевидно, что НОАК Китая сегодня существенно отстает от возможностей США, далека она и от конкуренции с армией нашей страны, однако по официальным уверениям Пекина ей это и не нужно. Сообразно доктрине национальной безопасности КНР, текущие цели армии Поднебесной сводятся к одной единственной насущной задаче— укреплению позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южно - Китайском море. А все прочее, как и обычно в таких ситуациях, очередная фантазия и еще один контур англо - саксонской пропаганды.

С другой стороны (и что бы не думал об этом Китай), цейтнот в котором оказалась современная Америка может просто не оставить Дональду Трампу иных решений кроме инициации американо - китайской "холодной" конфронтации.

Вся безальтернативность американского цугцванга по большому счету состоит в том, что согласно выводам американских же аналитиков, военно – экономическое развитие Поднебесной к 2035 году (при сохранении нынешних тенденций и без контр – воздействия американской государственной машины) гарантированно достигнет превосходящих США и уже непреодолимых для этой страны значений.

А раз так, то единственной возможностью остановить Китай до того, как он полностью разовьется и нарастит свой колоссальный внутренний рынок, является конфронтация с ним уже сегодня.

Это и заставляет Дональда Трампа говорить о воплощении в жизнь самой масштабной кораблестроительной программы ВМС США со времен администрации Рональда Рейгана, сближать позиции с Россией для перетягивания ее на свои «рубежи», инициировать торговые войны против КНР руками азиатских союзников, и совершать все более и более активные военные «турне» в Южно – Китайское море.

Мир меняется, и настоящее американо - китайское противостояние только набирает свои первые очки...