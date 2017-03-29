Замдиректора Эрмитажа под арестом. Стул под Пиатровским зашатался

29.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Замдиректора Эрмитажа под арестом. Стул под Пиатровским зашатался

Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Суд рассмотрел материалы в отношении замдиректора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова и отправил его под домашний арест сроком на два месяца — до 23 мая", — сказала Краснова.

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ арестовала главу департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры, сына замдиректора Эрмитажа Артема Новикова. В ведомстве опровергли эту информацию и уточнили, что он директор департамента в среду примет участие в коллегии министерства.

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