Замдиректора Эрмитажа под арестом. Стул под Пиатровским зашатался

Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Суд рассмотрел материалы в отношении замдиректора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова и отправил его под домашний арест сроком на два месяца — до 23 мая", — сказала Краснова.

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ арестовала главу департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры, сына замдиректора Эрмитажа Артема Новикова. В ведомстве опровергли эту информацию и уточнили, что он директор департамента в среду примет участие в коллегии министерства.