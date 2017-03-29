Земли бывшего совхоза «Бородинский» будут переданы в собственность Боградского района

29.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сейчас над передачей 28 тысяч гектаров федеральной земли в муниципальную собственность работает минимущество Хакасии.

 

 

- Большим успехом 2016 года стала передача  сельскохозяйственных земель в муниципальную собственность Алтайского и Боградского районов площадью порядка 7 тысяч гектаров. Решение данного вопроса заняло порядка двух лет! Учитывая пожары 2015 года, возникшие, в том числе, в результате палов сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, правительство республики Хакасия ходатайствовало перед правительством Российской Федерации о передаче неиспользуемых федеральных земель, - отметил первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Дмитрий Панарин.

 Всего же, как сообщили в минимущества, на территории Хакасии находится 66 тысяч гектаров неиспользуемых федеральных земель сельскохозяйственного назначения, которые прилегают к населенным пунктам.

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