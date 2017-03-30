300 сотрудников Исаакия написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину

Сотрудники Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" обратились к президенту с просьбой остановить готовящуюся передачу объекта Русской православной церкви и приостановить действие закона о передаче имущества религиозным организациям. На сайте музея опубликовано открытое письмо Владимиру Путину.

"Из средств массовой информации нам известно, что правительство Санкт-Петербурга, без согласования с Вами готовит "праздничную" передачу Собора РПЦ в ускоренном порядке к 16 апреля 2017 года, — цитирует открытое письмо "Интерфакс". — Формально оно вправе самостоятельно принимать такое решение, но в данном случае вопрос стоит не о городском, а общенародном достоянии!"

Сотрудники музея подчеркивают, что "все эти действия производятся с грубейшими нарушениями норм действующего законодательства", и просят приостановить действие закона до рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых госучреждениями в культурных целях.

"Музей успешно осуществляет функции уже более 80 лет, — отмечается также в письме. — Первоочередным предметом нашей постоянной заботы является сохранение сложнейших инженерно-архитектурных конструкций и уникального декора интерьера с монументальной живописью, мозаикой и декоративной скульптурой".

В 2016 году в соборе прошло 640 богослужений, которые посетили 18 тысяч человек, напомнили сотрудники Исаакия. В случае передачи здания собора РПЦ, подчеркивают авторы письма, и ликвидации государственного музея средства на содержание и реставрацию памятника необходимо изыскивать в бюджете Санкт-Петербурга.

Данное обращение принято на общем собрании коллектива Музея единогласно, в присутствии 322 работников.

Ранее петербургский ЦИК утвердил заявку на референдум против передачи Исаакия РПЦ. Соответствующее распоряжение было отдано 30 декабря.