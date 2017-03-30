ЦРУ разгласило тайну: кто оказался самый изобретательный в деле уничтожения демократии

В течение нескольких месяцев наша страна терпеливо сносила клевету на американскую изобретательность. Бесчисленные заявления - избранных чиновников, активистских групп, журналистов и других уважаемых экспертов - игнорировали наше превосходное сочетание высоких технологических возможностей и лживых политических верований. К счастью, новости этой недели о раскрытых WikiLeaks документах ЦРУ, наконец, отдали должное кому следует. Но как же долго мы этого ждали! Всё это время невероятный взлом и подрыв демократии в США антиамериканцы приписывали какой-то России.



Многие американцы упустили из вида фантастические успехи правительства США на ниве компьютерных взломов. Это несправедливо и оскорбительно для служащих таких разведывательных агентств как ЦРУ и АНБ. Эти невидимые герои упорно трудились, чтобы подорвать демократию не в какой-то банановой республике, а у нас дома. Раскрытые документы ЦРУ помогают правильно взглянуть на происходящие события. Возможно, теперь народ поймёт, что подрыв нашей национальной демократии – это наша собственная заслуга. Оскорбительно для национальных изобретательных способностей говорить, что США не в состоянии сами уничтожить демократию.



Вопреки усилиям пропаганды, которой американские шпионы хотели прославить Россию, русские даже не пытались замахнуться на американскую демократию. Не нужно быть большим знатоком истории США, чтобы знать, что американцы не нуждаются в иностранцах в борьбе с демократией. Может ли Владимир Путин похвастаться массовым уничтожением негров, латиноамериканцев и других граждан США? Конечно, нет. Это Путин создал и укрепил барьеры, которые помешали бедным людям проголосовать 8 ноября? Разве что во сне. Может ли Кремль финансировать корпоративные телевизионные гиганты, которые каждый час транслировали выступления Дональда Трампа? Ни за что.



Может ли какое-либо русское агентство претендовать на влияние, превышающее влияние директора ФБР, который поднял ставки Дональда Трампа всего лишь парочкой бесплатных объявлений о начале расследований писем Хиллари Клинтон в самые последние дни предвыборной гонки? Ни в коем случае. Может ли Путин вмешаться в манипуляции выборов, организованные «тёмными деньгами» американских миллиардеров, типа братьев Кох? Хватить молоть чепуху. А как насчёт Четвёртой поправки к Конституции США? Кремль может лишь удивляться мастерству ЦРУ, АНБ и двухпартийной верхушки в Вашингтоне, которые отменили Четвёртую поправку под лозунгом её защиты. Приходится признать, что црушная реклама России – это просто ложная скромность! Смирение лидеров «глубинного государства» в Лэнгли просто поразительно.



Это нужно понимать. Все достижения в деле уничтожения демократии в Америке – это доморощенная самодеятельность. Наконец мы можем воздать должное силам, которые достигли потрясающих успехов в разрушении нашей страны. Перефразируя моего любимого персонажа комиксов по имени Пого, следует сказать: «Мы узнали, кто самый изобретательный, и это США». Но нам ужасно трудно признать это.