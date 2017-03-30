Дед Кузьмич – самый пожилой Герой Советского Союза

Знаете ли вы, кто был самым старым Героем Советского Союза? Ну, в том смысле, что самым возрастным. Я, например, узнал об этом совсем недавно. Имя старого псковского охотника Матвея Кузьмича Кузьмина должно (да просто обязано!) входить в школьные учебники по истории. Позволю себе вкратце пересказать историю Героя Земли Русской, которому на момент совершения подвига было 83 года. В Москве, в подземном вестибюле станции метро «Партизанская», стоит памятник пожилому бородатому мужчине в шубе и валенках. Бронзовый дед вглядывается куда-то вдаль, а в руке держит крепкую дубину.

Пробегающие мимо москвичи и гости столицы редко утруждают себя тем, чтобы прочесть надпись на постаменте. А прочитав, вряд ли что-то поймут — ну, герой… ну, партизан. Матвей Кузьмин, которого все в округе называли Дедом Кузьмичом, жил в деревне Куракино Псковской области. В 30-е годы он категорически отказался вступать в колхоз, и остался крестьянином-единоличником. Занимался в основном охотой да рыбалкой. Началась война, и в августе 1941-го года его деревня была оккупирована гитлеровцами. Новые власти узнали о чудом сохранившемся при Советах крестьянине-единоличнике, вызвали его и предложили стать деревенским старостой. Матвей Кузьмин немцев за доверие поблагодарил, но от хлопотной должности отказался. Сообщил, что дело-то серьёзное, а он и глуховат стал, и подслеповат. В феврале 1942-го года в деревню Куракино прибыл батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии. Горные егеря из Баварии были переброшены в этот район для борьбы с частями советской 3-й ударной армии

Для рейда в тыл наших войск по дремучим лесам им был нужен проводник из местных, и немцы вновь вспомнили о Матвее Кузьмине. Деда вызвал командир немецкого батальона, и потребовал вывести его отряд к деревне Першино. За эту работу Кузьмичу пообещали денег, муки, керосина, а также роскошное немецкое охотничье ружьё. Старый охотник осмотрел ружьё, оценил «гонорар», и ответил, что согласен стать проводником. Слух о том, что Матвей Кузьмин поведёт фрицев в советский тыл, мигом облетел всю деревню. Односельчане с ненавистью смотрели в его сторону. Но никто из них не знал, что сразу после разговора деда Кузьмича с немецким командиром из деревни в сторону леса выскользнул один из его сыновей, Василий. Он пробрался к нашим, вышел в расположение 31-й стрелковой бригады, и сообщил её комбригу - полковнику Горбунову о планах отца – о том, что он выведет немцев не к Першино, а к другой деревне – к Малкино, где и попросил устроить засаду. В ночь на 14 февраля 42-го года Матвей Кузьмин повёл отборных егерей навстречу их погибели. Они шли всю ночь тропами и окольными дорогами, известными только старому охотнику.

Наконец, на рассвете Кузьмич вывел немцев к деревне. Но прежде, чем они успели перевести дух и развернуться в боевые порядки, по ним вдруг со всех сторон был открыт шквальный огонь советских бойцов. Немецкий отряд был разбит наголову, операция гитлеровцев была сорвана, несколько десятков егерей были уничтожены, часть из них попала в плен. Среди убитых оказался и командир отряда. Но, как оказалось, перед смертью он понял, что старик его перехитрил, и в ярости выпустил в деда несколько пуль. Старый охотник опустился на снег, и окрасил его своей кровью… Крепкому старику, который мог бы прожить еще десяток лет, было 83 года… Героя, повторившего подвиг Ивана Сусанина, сначала похоронили в родной деревне Куракино, но в 1954 году его останки перезахоронили на братском кладбище города Великие Луки.

Удивителен вот какой факт: подвиг Матвея Кузьмина был официально признан фактически сразу, первым о нём рассказал знаменитый военкор и писатель Борис Полевой, во многих газетах о Деде Кузьмиче писались очерки, рассказы и стихи, но, как ни странно, в течение более чем двадцати лет его подвиг не был отмечен государственными наградами. Возможно, свою роль сыграло то, что дед Кузьмич был никем — не солдат, не партизан, а просто нелюдимый старик-охотник, проявивший великую силу духа и ясность ума. Звание Героя Советского Союза ему присвоили только спустя 20 лет после Великой Победы – в мае 65 года. Матвей Кузьмин в возрасте 83 лет стал самым пожилым обладателем звания Героя СССР за все время его существования. Если вы окажетесь на станции «Партизанская», остановитесь у памятника с надписью «Герой Советского Союза Матвей Кузьмич Кузьмин», поклонитесь ему. Ведь без таких людей, как он, не было бы сегодня нашей Родины.

Подобные подвиги во время Великой Отечественной Войны повторялись несколько раз.

Вот видео о моём земляке,который повторил этот подвиг: