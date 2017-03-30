Я учитель начальных классов и мама двоих детей, учащихся в школе. Мне повезло, я живу и работаю в мегаполисе – Санкт-Петербурге. Это несравнимо с российской глубинкой ни по заработной плате, ни по количеству трудных воспитанников. Чем дальше вглубь России, тем меньше платят, а дети более сложные: тут и фактор физического здоровья, и уровень мотивации к обучению… Но проблемы схожи во всех школах России. Дети не хотят и не понимают зачем им учиться, а от уроков они ждут развлечения как от компьютера, им мало что интересно, а Учитель скорее «бумагомаратель», чем полноценный Педагог. В настоящее время в начальной школе все обучение заканчивается. В первый класс приходят не дети, приходят их мамы. Вместе они приходят не за знаниями, они приходят за подготовкой… Теперь уже подготовкой к «ЕГЭ» 4 класса – ВПР (всероссийская проверочная работа). У каждого родителя амбиции и страхи, уже в первом классе страхи, что будет в 11? Как мы сдадим экзамен в 4 классе? А мы будем готовиться к экзаменам? При этом загруженность программы начальной школы такова, что впихнуть нужно то, что в детей не вмещается. А все важные основы: грамотное и красивое письмо (каллиграфия ушла из школ еще в 80-е годы), элементарный устный счет, понимание простых законов природы – на это времени нет! Есть время изучить (поверхностно, конечно) курс истории от первобытных людей до нашего времени, узнать о всех природных зонах, законах экономики…. Есть время на еженедельные проекты по русскому языку, но нет времени писать сочинения и изложения. На предложение подарить детям на окончание азбуки книги 90% родителей в один голос отвечает – нет, они не читают. На предложение запретить ребенку компьютерные игры или хотя бы ограничить их – нет, у него будет истерика, он вообще ничего не будет делать… Читательский дневник, основа основ начальной школы – читаешь книгу, пишешь отзыв, рисуешь рисунок – зачем? Что это такое? Задаются вопросом мамы, а дети вообще не считают нужным что-то прочитать, не говоря о том, чтоб что-то написать… Приходя в школу после плодотворно проведенного вечера за компьютером, часто играя во взрослые игры, ребенок не то что учиться не хочет, он вообще не понимает зачем и куда он пришел. При всем при этом он хорошо знает свои права – хочу пишу, хочу не пишу; хочу отвечаю, хочу молчу; я вообще делаю, что хочу. От уроков он ждет развлечения. Бесконтрольный интернет с пропагандой игр и разврата, отсутствие примера перед глазами. Но оценки нужны хорошие, даже отличные, тогда идут в ход репетиторы, интернет-уроки. Срабатывает редко, так как рассеянность внимания, усугубляемая ежедневными компьютерными развлечениями, однотипность мышления, в результате отработанных заданных действий при игре приводит к невозможности восприятия иной информации, дополняется все это неумением и нежеланием разговаривать и общаться «вживую». И вот тогда становится виновата школа – не научили.

В учебниках для начальной школы ошибки и опечатки… Часы русского языка заменяются таким предметом как ОРКиСЭ (основы религиозных культур и светской этики), при том, что у большинства детей— логопедические проблемы. Зачем им история религии, если им сложно строить предложения, выражать свои мысли? Прослушав историю христианства, буддизма, большая часть приходит домой и, сидя перед компьютером, стреляет из автоматов и ездит на танках, давя людей. Да, система образования деградирует, но она не работает уже давно — в головах… Выросло поколение, которое училось в 90-е. Вбить в головы родителей то, что учиться должен ребенок, работать, прилагать усилия, добиваться результата, интересоваться — практически невозможно. Гниет не только система образования, а общество, и гниет оно с головы…

Проект "Последний звонок"