Для чего Америке бронетанковая дивизия на границе с Россией

Глава европейского командования Вооруженных сил США и Объединенных ВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в начале недели, на слушаниях в конгрессе, что для сдерживания России на европейском континенте может понадобиться размещение бронетанковой дивизии США, дополнительных сил флота и боевых самолетов пятого поколения.

В этом же выступлении Скапаротти призвал к поставкам летального оружия Киеву. Между тем в украинскую Балаклею, где неделю назад на складе боеприпасов начался грандиозный пожар, уже прибыли специалисты Североатлантического альянса.

Американский сенат во вторник одобрил вступление Черногории в НАТО, и законодатели рассматривают это решение как «еще один шаг в противостоянии с Россией».

Альянс тревожит «двукратное преимущество» России в Прибалтике, но российскую позицию по вопросам безопасности в Европе Брюссель и Вашингтон традиционно игнорируют.

Во внешнеполитическом тренде антироссийские настроения: бывший американский вице-президент Дик Чейни договорился 27 марта до «акта войны» — России в отношении США.

Воинственная риторика и последовательное возвращение Пентагона на европейский континент не прибавляют безопасности ни Америке, ни Европе. Вероятно, Вашингтон не знает других способов дальнейшего национального процветания. И под предлогом несуществующей российской угрозы инициирует проверенные методы стимулирования американской экономики — гонку вооружений и подготовку к войне за океаном.

Появление на европейском континенте бронетанковой дивизии США отправит мир в середину прошлого века, но защитят ли Европу американские танки?

Главная ударная сила

Бронетанковая дивизия считается ударным (наступательным) средством командования и в сухопутных войсках обладает наибольшими боевыми возможностями на стратегических (операционных) направлениях.

В американской дивизии по штату: 17 тысяч военнослужащих, 290 танков «Абрамс», 330 единиц БМП и БРМ «Бредли», 348 бронетранспортеров (М113).

Кроме «брони», есть еще 24 реактивные системы залпового огня, 24 зенитных ракетных комплекса «Авенджер», значительные средства огневой поддержки с воздуха — 50 вертолетов «Апач», 30 многоцелевых «Блэк Хок», 54 разведывательных «Кайова» и 12 вертолетов РЭБ. 60 единиц СПТРК «Тоу», 312 ПТРК «Дракон» и прочие мелочи, которые можно опустить.

По мнению американских военных специалистов, успех современного общевойскового боя зависит от высокой огневой мощи, ударной силы и мобильности войск.

То есть успех на европейском ТВД во многом зависит от бронетанковой дивизии, которая в наступлении послужит для развития успеха, в обороне станет мощным средством для контратак из глубины и прикрытия флангов.

В армии США наступательный характер действий считается одним из важнейших факторов уничтожения противника. Внезапность обеспечивается скрытностью и быстротой действий, введением противника в заблуждение относительно своих намерений, применением неожиданных для него средств, включая ядерное оружие.

Танки могут наступать даже через эпицентр радиоактивного заражения местности, сразу после нанесения ядерного удара.

Советская стратегия в годы холодной войны предусматривала возможность танкового прорыва до пролива Ла-Манш. В СССР было около 60 тысяч танков разных модификаций. Поэтому бронетанковая техника США поддерживала европейских союзников и после высадки в Нормандии в 1944 году, и после окончания Второй мировой войны. Лишь в апреле 2013 года из Европы вывезли последние 22 танка США.

До 2017 года на европейском континенте дислоцировались только 173-я десантная бригада и 2-й кавалерийский полк американской армии.

Ренессанс наступил в январе 2017 года, когда в Восточную Европу прибыла для постоянной дислокации американская танковая бригада.

И уже в марте американский генерал Скапаротти объявил конгрессу: «Сейчас у нас более 60 тысяч военных всех родов войск размещены в Европе. <…> Мы ищем пути модернизации этих сил, чтобы обеспечить себе лучшие позиции. Особенно учитывая модернизацию России».

Ранее Белый дом выделил в 2017 году более 3,4 миллиарда долларов на «Европейскую инициативу сдерживания» и «значительное расширение» американского военного присутствия в Европе. При этом в Пентагоне намерены разговаривать с Россией лишь с «позиции силы».

Генштаб ВС РФ заявил, что зона контроля РЛС США охватывает почти всю территорию России, американская система ПРО представляет угрозу для российских спутников, противоракеты Standard 3 модификации 2А с 2018 года способны будут перехватывать стратегические баллистические ракеты на конечном, среднем и восходящем участках траектории полета МБР.

Ранее мы сообщали о размещении войск НАТО в Восточной Европе. Для борьбы с Россией США пытаются мобилизовать всю Северную Европу и Украину. Для полного ощущения грядущего европейского апокалипсиса у границ России не хватает лишь бронетанковой дивизии США.

Истинное лицо

В Комитете палаты представителей по делам вооруженных сил в начале недели прошли слушания на тему «Военная оценка деятельности России и вызовов безопасности Европы». В своем выступлении руководитель Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти подчеркнул кардинальную роль европейского региона для национальных интересов США: «Наша архитектура безопасности защищает более миллиарда человек, а также трансатлантическую торговлю, обеспечивающую более половины мирового валового продукта. <…> Россия сегодня из партнера превратилась в антагониста. Страны, граничащие с Россией, в особенности Украина и Грузия, находятся в опасности из-за враждебного воздействия России и военной агрессии». Многовато пафоса и слишком мало фактов.

Между тем Россия ничем не угрожает вышеупомянутому миллиарду человек, а США лишь в 2016 году сбросили более 26 000 бомб в семи странах мира.

Закономерно возникает вопрос: чем отличаются американские генералы от террористов, которые приходят куда хотят и стреляют во всех, кто не разделяет их «ценностей»?

Американский политический журнал CounterPunch пишет: «Со времен окончания Второй мировой войны США:

— попытались свергнуть более пятидесяти иностранных правительств, большинство из которых были избраны демократическим путем;

— сбрасывали бомбы на население более тридцати стран;

— пытались убить более пятидесяти глав иностранных государств;

— пытались подавить популистские и националистические движения в двадцати странах;

— грубо вмешивались в демократические выборы по меньшей мере в тридцати странах».

История продолжается. Президент Ирака Фуад Масум во вторник призвал расследовать ошибки США в ходе авиаударов. Иракские СМИ сообщили, что жертвами бомбардировок международной коалиции во главе с США в Мосуле стали не менее 200 человек. На этом фоне вопрос «Кто убил больше мирных жителей в Сирии — США или Россия?» выглядит, безусловно, риторическим.

Новые экономические приоритеты Вашингтона, военно-политический кризис американской исключительности и турбулентность в Белом доме не должны привести к деструктивному «диалогу» Европы с российскими «Искандерами», а США — с российскими «Булавами».