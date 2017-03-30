Дмитрий Песков назвал признаки «косвенного подкупа» участников акции в Москве 26 марта

Предварительные обещания организаторов протестных митингов помочь каждому задержанному на акциях отсудить в Страсбургском суде по 10 тысяч евро у российского государства является косвенным подкупом потенциальных участников.

Как передает ТАСС, об этом заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он сослался на видеоролик, размещенный в Интернете, где молодой человек из числа задержанных в ходе несанкционированной акции 26 марта, сидя в автозаке, рассуждал об этом.

Песков также сообщил, что в Twitter были размещены обещания юридической помощи, "чтобы отсудить 10 тысяч евро в случае, если вас задержат на митинге".

По его мнению, это не что иное, как косвенный подкуп молодых людей. Кроме того, он считает, что состоялась провокация со стороны организаторов акции, которые заявляли, что она согласована и законна, тогда как ее не разрешили.

Одновременно пресс-секретарь президента РФ проинформировал общественность о том, что у него нет данных, которые бы подтверждали связь каких-либо внешних сил и состоявшихся в Москве 26 марта оппозиционных митингов.