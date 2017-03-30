Двигатели второй и третьей ступеней «Протона» оказались бракованными

Переборке на Воронежском механическом заводе (ВМЗ) подлежит 71 дефектный двигатель для ракет-носителей "Протон-М", или весь задел предприятия по второй и третьей ступеням, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"По "Протонам" это 71 двигатель, или практически весь задел по второй и третьей ступеням. В настоящее время подписан график проведения работ, значительная их часть будет проведена в 2017 году, но мы понимаем, что какая-то часть неминуемо перейдет на 2018 год. Основная задача при этом — не сорвать график запусков по Федеральной космической программе, стартами в интересах министерства обороны РФ и коммерческим пускам. Что касается двигателей для "Союзов", то требуется обеспечить необходимый задел для соблюдения графика доставки новых экипажей и грузов на Международную космическую станцию", — сказал глава НПО "Энергомаш".

В феврале глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров заявил, что ВМЗ войдет в состав новой интегрированной структуры под головным управлением НПО "Энергомаш", который объединит все предприятия ракетного двигателестроения России. В состав холдинга уже включены АО КБХА и ПАО "Протон-ПМ", а до конца года, кроме ВМЗ, туда должны войти ФГУП КБХМ имени Исаева и ФГУП НИИМаш.

Как сообщалось ранее, причиной отправки обратно на ВМЗ всех двигателей РД-0210/0211 и РД-0213/0214, стоящих на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", стало заявление специалистов "Роскосмоса" о том, что при пайке компонентов двигателей на ВМЗ использовался припой, не соответствовавший технической документации.

Кроме того, обратно на ВМЗ были отозваны двигатели 11Д55 (РД-0110). Причиной послужила авария ракеты "Союз-У" 1 декабря 2016 года, в результате которой был утрачен корабль "Прогресс МС-04" с грузами для экипажа МКС. Как сообщал "Роскосмос", наиболее вероятная причина аварии, установленная госкомиссией, — вскрытие бака третьей ступени "Союза-У" из-за попадания посторонних частиц при сборке в насос окислителя.