Европейский подход: покажите это своим детям!

30.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Европейский подход: покажите это своим детям!

Если спросят, за что их так? Расскажите, что русские школьники Эстонии митинговали не за жирное быдло -- Навального, они пытались защитить мемориал воину -- борцу с нацизмом -- памятник их дедам и прадедам, который эстонские власти в ту ночь сносили...

Европейский подход: покажите это своим детям!

Европейский подход: покажите это своим детям!

Комментарий очевидца:

Да, да, именно так. Цифры задержанных рознять от 600 до 900 (на некоторых интернет ресурсах было вообще под 1100 человек). Там под замес пошли и фины, и шведы, и даже немцы. Туристов, а особенно из Скандинавии всегда полно в Эстонии. Короче, полиция не разбиралась, русский это или эстонец, или швед, всех сгоняли в терминал "D" таллинского порта, так как мест в камерах в полицейских участках уже не хватало. Так все в порту и силели на коленях со связанными сзади руками...

Европейский подход: покажите это своим детям!

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