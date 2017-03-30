Европейский подход: покажите это своим детям!

Если спросят, за что их так? Расскажите, что русские школьники Эстонии митинговали не за жирное быдло -- Навального, они пытались защитить мемориал воину -- борцу с нацизмом -- памятник их дедам и прадедам, который эстонские власти в ту ночь сносили...

Комментарий очевидца:

Да, да, именно так. Цифры задержанных рознять от 600 до 900 (на некоторых интернет ресурсах было вообще под 1100 человек). Там под замес пошли и фины, и шведы, и даже немцы. Туристов, а особенно из Скандинавии всегда полно в Эстонии. Короче, полиция не разбиралась, русский это или эстонец, или швед, всех сгоняли в терминал "D" таллинского порта, так как мест в камерах в полицейских участках уже не хватало. Так все в порту и силели на коленях со связанными сзади руками...