Евровидение: агент Самойлова уже сделала своё дело

30.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Евровидение: агент Самойлова уже сделала своё дело

Украинцы, с самого начала заподозрившие подвох в выборе Россией Юлии Самойловой своим представителем на Евровидении, оказались правы. Им действительно поставили вилку. Если разрешить приехать в Киев инвалиду детства, будут недовольны свидомые патриоты. Если запретить — недовольной окажется Европа.

Куда ни кинь, везде клин.

 

Генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре пригрозила Украине изоляцией

Генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре пригрозила Украине изоляцией

Украина вполне ожидаемо решила не ссориться со своим нациками — страшновато. С Европой как-нибудь договоримся, подумали Петр Порошенко с Владимиром Гройсманом, — свои же люди. Хлеба горбушку, и ту пополам. Войдут в положение.

Все ж знают — агрессия Путина, барьерная роль Украины. Провокация инвалидов-колясочников не пройдет.

Впереди перемога в виде отложенного безвизового режима. В принципе, пора уже паковать чемоданы — сразу после конкурса можно отъезжать. Ну, может, придется пару дней подождать на границе окончательного решения. Или пару лет. Деды дольше ждали.

Так думали Гройсман с Порошенко, беспечно запрещая въезд в ридну нэньку Юлии Самойловой.

Потому что, как выяснилось, не вся Европа принимает близко к сердцу их проблемы. Даже несмотря на агрессию Путина и скорый безвиз. А про нациков там вообще мало что знают. Хотя для Гройсмана с Порошенко нацики пострашнее далекого Путина. Порошенко с ним несколько раз встречался, и ничего. Остался жив.

Гендиректор Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре про Крым и Донбасс ничего не знает — она организатор Евровидения, и ей дела нет до внутриукраинских разборок. Только этим легкомыслием можно объяснить ее заявление: «Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо». И еще сказала, что если ее переговоры с Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом не дадут положительного результата, то на Украину будут наложены санкции — от Евровидения страна будет временно изолирована.

Я ничего не перепутал — именно так и написано в швейцарском издании Blick.

Правда, не совсем понятно, что имела в виду эта строгая дама, явно обладающая исключительными полномочиями, — перенесут конкурс в другое, более нейтральное место или не разрешат украинскому исполнителю спеть песню в Киеве.

Но сам факт изоляции Украины от чего бы то ни было европейского — тревожный сигнал. Как и секторальные санкции в области художественной самодеятельности. Если так дальше пойдет, то ведь и безвиз не дадут.

И кто виноват? Правильно, Путин. Это ведь наверняка он выбрал Юлию Самойлову представителем России на Евровидении. Агрессивно и безжалостно. Жаль, пока не удается донести эту мысль до европейских партнеров.

Павел Шипилин

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 13 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
80, за 0,253