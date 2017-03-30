Евровидение: агент Самойлова уже сделала своё дело

Украинцы, с самого начала заподозрившие подвох в выборе Россией Юлии Самойловой своим представителем на Евровидении, оказались правы. Им действительно поставили вилку. Если разрешить приехать в Киев инвалиду детства, будут недовольны свидомые патриоты. Если запретить — недовольной окажется Европа.
Куда ни кинь, везде клин.
Украина вполне ожидаемо решила не ссориться со своим нациками — страшновато. С Европой как-нибудь договоримся, подумали Петр Порошенко с Владимиром Гройсманом, — свои же люди. Хлеба горбушку, и ту пополам. Войдут в положение.
Все ж знают — агрессия Путина, барьерная роль Украины. Провокация инвалидов-колясочников не пройдет.
Впереди перемога в виде отложенного безвизового режима. В принципе, пора уже паковать чемоданы — сразу после конкурса можно отъезжать. Ну, может, придется пару дней подождать на границе окончательного решения. Или пару лет. Деды дольше ждали.
Так думали Гройсман с Порошенко, беспечно запрещая въезд в ридну нэньку Юлии Самойловой.
Потому что, как выяснилось, не вся Европа принимает близко к сердцу их проблемы. Даже несмотря на агрессию Путина и скорый безвиз. А про нациков там вообще мало что знают. Хотя для Гройсмана с Порошенко нацики пострашнее далекого Путина. Порошенко с ним несколько раз встречался, и ничего. Остался жив.
Гендиректор Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре про Крым и Донбасс ничего не знает — она организатор Евровидения, и ей дела нет до внутриукраинских разборок. Только этим легкомыслием можно объяснить ее заявление: «Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо». И еще сказала, что если ее переговоры с Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом не дадут положительного результата, то на Украину будут наложены санкции — от Евровидения страна будет временно изолирована.
Я ничего не перепутал — именно так и написано в швейцарском издании Blick.
Правда, не совсем понятно, что имела в виду эта строгая дама, явно обладающая исключительными полномочиями, — перенесут конкурс в другое, более нейтральное место или не разрешат украинскому исполнителю спеть песню в Киеве.
Но сам факт изоляции Украины от чего бы то ни было европейского — тревожный сигнал. Как и секторальные санкции в области художественной самодеятельности. Если так дальше пойдет, то ведь и безвиз не дадут.
И кто виноват? Правильно, Путин. Это ведь наверняка он выбрал Юлию Самойлову представителем России на Евровидении. Агрессивно и безжалостно. Жаль, пока не удается донести эту мысль до европейских партнеров.
Павел Шипилин
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