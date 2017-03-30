Герои Первой мировой войны: уникальные архивы Минобороны переводят в цифру и публикуют в интернете

На сайте, посвященном памяти героев Первой мировой войны, запущена онлайн-картотека. В ней собраны данные о погибших и награжденных солдатах русской армии. Электронный архив находится в разработке. Сейчас для пользователей доступен только частичный поиск.

- Вот мой дедушка Петр Гаврилович. Эта фотография сделана где-то в Екатеринбургской области, когда дед служил в составе резервного батальона.

Александр Миссонов считает себя счастливчиком. О своем дедушке — герое Первой мировой — может составить целый альбом из 15 фотографий. По ним же изучал боевой путь: служил во Франции, был контужен в бою, награжден Георгиевским крестом.

- Сравнивая фотографии, можно предположить, что он свой Георгиевский крест получил весной 1917 года.

На поиск информации о дедушке Александр потратил больше 10 лет. Архивы Первой мировой разбросаны по всему миру. Фотографий и документов в частных руках крайне мало. Обычному человеку узнать что-то о своих предках начала XX века сейчас почти нереально.

"К сожалению, поколения тех, кто что-то помнил и мог рассказать подробно, в большинстве эти люди от нас уже ушли. И приходится все искать с приложением огромных усилий", — говорит Александр Миссонов.

Первую мировую недаром называют неизвестной или забытой войной. Весь советский период ее считали империалистической, прологом гражданской. Главный московский мемориал, где было похоронено 18 тысяч павших в Первой мировой, долгое время был заброшен.

"Здесь планировалось открыть полноценный мемориальный комплекс памяти погибших в Первой мировой с храмами, музеями, братскими захоронениями. Могилы были разграблены, церковь разрушена, примерно к 1932 году кладбище было закрыто", — рассказывает историк Сергей Кондратенко.

В начале века XIX века на историческом месте разбили парк и даже установили несколько памятников. Впрочем, не очень информативных.

"Мы можем видеть стелу, где написано: "Российским сестрам милосердия". Все. Никакой информации ни о подвиге, ни о количестве сестер милосердия, совершавших подвиги в Первую мировую войну, нет", — сетует историк Сергей Кондратенко.

Возродить интерес к Первой мировой решили в Министерстве обороны. Собрали все документы в одну большую базу. Только карточек солдат обнаружили почти 10 миллионов. Помимо карточек, нашлись карты и схемы сражений и даже депеши с поля боя, написанные командирами.

- Штыковой бой носил до крайности упорный характер. Немцы встречали нас контратаками, стремясь в свою очередь выбить нас с наших позиций.

Часть материалов уже оцифрована. Каждую карточку вручную обработали специалисты электронного архива. Найти родственника можно будет, зная хотя бы крупицу информации — от фамилии до звания или года смерти.

"У нас были случаи, когда люди так находили: они помнят, что у них в Первую мировую войну в каком-то районе какой-то губернии жил родственник. Он заходит, по этой губернии начинает поиск, и ему выдаются все похожие фамилии. Даже так находили", — объясняет Яна Медведева, начальник производственного участка электронного архива.

Шанс узнать больше о подвигах своих родственников в Первой мировой у россиян появится к концу апреля. Именно тогда планируется официальный запуск интернет-портала.