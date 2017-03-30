Глава Росстата оценил долю теневой экономики в России

Доля теневой экономики в России составляет около 10-14%, при этом по ряду секторов экономики это число увеличивается до 50%, заявил глава Росстата Александр Суринов в интервью газете «Ведомости».

«В целом доля теневой экономики - порядка 10-14%», - передает слова Суринова ТАСС.При этом в ряде секторов доля теневой экономике значительно больше, отметил он. В сельском хозяйстве, считает Суринов, она достигает 50% за счет работы личных подсобных хозяйств, в недвижимости - почти 50%, так как люди сдают свои квартиры. В торговле долю теневой экономики он оценивает в 10-11%; в строительстве - 16-18%; в образовании - 5-6% за счет репетиторства.

Данные эти, по его словам, рассчитываются по методу товарных потоков, а при расчетах учитываются число произведенных товаров и услуг и их использование.

Отметим, что октябре 2016 года Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС сообщал результаты опроса о некриминальной «теневой» экономике, согласно которым возможностей увеличить свои доходы, не нарушая законов, не видят 30% россиян. А перед этим в СМИ появились сообщения о том, что Минфин и ФНС обсуждают контроль за крупными расходами населения в рамках борьбы с серыми зарплатами. Сведения эти, впрочем, опровергли.

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