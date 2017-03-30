Глава Хакасии: «Любой пожар важнее предотвратить, чем потушить»

На состоявшемся сегодня заседании республиканского Правительства Глава Хакасии Виктор Зимин особое внимание уделил вопросам безопасности.

Руководитель региона подчеркнул, что Хакасия сохраняет и укрепляет позиции комфортного и благополучного региона с точки зрения общественной безопасности. По результатам проведённого анализа республика является лидером в Сибири по динамике снижения количества зарегистрированных преступлений - почти на 20 процентов в 2016 году в сравнении с 2015 годом.

- При этом по данным социального среза около 60 процентов опрошенных жителей республики удовлетворены степенью защищённости от преступных посягательств и чувствуют себя в безопасности. Это лучший показатель по Сибири.

Силовики, низкий вам поклон! Это очень важно, когда человек живет и гордится своей территорией. В гости зовет. У нас можно гулять допоздна. Население чувствует себя уверенно.

По данным исследования, в Хакасии опрошенные жители также лучше всего удовлетворены деятельностью органов исполнительной власти по обеспечению безопасности.

Коллеги, это очень высокая оценка, которая дана непосредственно нашими гражданами. Это дорогого стоит и подтверждает правильность и эффективность принимаемых профилактических мер. Спасибо всем за эту работу, - сказал Виктор Зимин.

Глава Хакасии подчеркнул, что на сегодняшний день остается еще целый ряд вопросов, которым необходимо уделять самое пристальное внимание. В частности, безопасности дорожного движения, особенно безопасности детей.

- Нужно постоянно напоминать о мерах предосторожности пешеходам, водителям, велосипедистам, всем участникам дорожного движения. Искать новые формы профилактической работы. Активней задействовать возможности социальной рекламы. Это совместная задача для МВД, республиканских и муниципальных властей.

И, конечно, нельзя ослаблять работу по выявлению злостных нарушителей, особенно нетрезвых водителей, и применению к ним самых жёстких мер воздействия, - сказал глава республики.

По его словам, то же самое касается и вопросов противопожарной безопасности, где одним из важных факторов является профилактика.

- Владимир Александрович Крафт регулярно мне докладывает об обстановке и проводимой работе, в том числе по противопаводковым мероприятиям. По противопожарной тематике считаю важным активней взаимодействовать со средствами массовой информации. В том числе это задача для руководителей муниципальных образований и профильных структур, с которыми организовано взаимодействие по вопросам безопасности.

Виктор Зимин особо отметил, что к этой работе в городах и районах республики нельзя подходить формально. Напротив, необходимо проявлять креатив, искать интересные формы подачи информации и интересных спикеров.

- Главная цель – достучаться до каждого человека, до каждой семьи, до каждого предприятия и организации. Любой пожар важнее предотвратить, чем потушить, - подытожил Глава Хакасии.

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