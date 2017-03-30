Глава Хакасии оценил состояние Центра живой природы в Абакане

Злые языки частенько говорят: для небольшой Хакасии собственный зоопарк - непозволительная роскошь. Дорого. Глава республики в корне не согласен с эти мнением. Виктор Зимин считает, что для республики Центр живой природы - своеобразная "точка роста". Здесь гости региона смогут увидеть его фауну во всей красе и многообразии.

- Привет, ребятишки, - здоровается с группкой маленьких посетителей Виктор Зимин.

- Здра-а-а-авствуйте, - раздается в ответ недружный хор детских голосов. И любопытная детвора решает присоединиться к осмотру Центра живой природы, который провел сегодня глава региона. В этом году зоопарк отмечает свое 45-летие. Конечно, на фоне зоопарков, которые расположены в крупных мегаполисах, наш выглядит скромно. Но в последнее время здесь начались масштабные изменения.

- 19 августа будем отмечать официальный юбилей, готовимся к нему. Акцент сделали на благоустройстве: в прошлом году установили фонтанчик с питьевой водой, сделали водопровод, обновили туалет для посетителей, в этом планируем еще несколько фонтанчиков установить, - делится планами директор Центра живой природы Геннадий Лагутко.

Сейчас в абаканском зоопарке порядка 170 видов животных, среди которых имеются и краснокнижные. Специалисты уверяют: все животные сыты, ухожены и живут в хороших условиях. Кстати, в прошлом году у обитателей зоопарка появилось 40 малышей. Правда, вольеры пока старенькие, они сохранились еще с советских времен и требуют замены, да и центральный вход надо реконструировать. Но сотрудники центра уверены: постепенно со всеми задачами справятся. К слову, эта работа уже начата.

Для тигров Самиры и Сильвера построено два современных просторных вольера: хищникам пространство жизненно важно. Гигантские кошки в новых домах быстро освоились. Сильвер по-хозяйски прохаживается по огромной клетке, а Самира очень настороженно смотрит на посетителей, принюхивается и прижимается к земле, словно готовится атаковать.

- Она у нас с характером. Родилась здесь, в зоопарке, и воспитывала ее мать, тигрица Ирис, - рассказывает методист Центра живой природы Елена Межова, - а когда маленького тигренка не отлучают от матери, а дают им жить вместе, подрастающий тигр приобретает повадки, как если бы рос в дикой природе. Ириска воспитала Самиру очень вольнолюбивой.

Вольеры обошлись республике в 4,5 миллиона рублей. В них есть место порезвиться, для сна есть специальное помещение, которое зимой отапливается. Львы Рита и Мираж пока еще ждут переезда, работы в новых вольерах для них почти окончены. Кстати, львиные дома обошлись лишь немного дешевле тигровых, поскольку построены по тому же проекту.

- Кормим хищников специальным мясом, оно закупается в достаточном количестве, - продолжает Елена Межова. - Рацион их составлен с учетом рекомендаций специалистов зоопарка Москвы. Конечно, вольеры в зоопарке хотелось бы заменить полностью, они старые. Это дорого, но мы стараемся как можем поддерживать то, что имеется, в хорошем состоянии.

Усилия работников Центра живой природы оценил и Виктор Зимин.

- На новые вольеры для хищников приятно посмотреть, - отметил глава Хакасии. - Мне, кстати, сегодня столько нового о них рассказали: животных нужно по зонам поделить, чтобы они друг друга не чувствовали, иначе это влияет на деторождение. Мне нравится, то у нас специалисты знают свое дело. Мы обязательно будем поддерживать центр живой природы. Я вижу отдачу: о детском отдыхе здесь думают, о старшем поколении тоже, асфальт понемногу кладут, клетки делают, условия жизни зверям меняют

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