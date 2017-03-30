Глава Хакасии поделился с депутатами Госдумы планами развития республики

30.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Виктор Зимин провел рабочую встречу с депутатами Государственной Думы Российской Федерации Надеждой Максимовой и Ларисой Шойгу.


 

 

В ходе обмена мнениями депутаты отметили: по ряду  значимых позиций, (в частности, уровню безработицы, доходов населения,  и уровню инфляции) - республика выгодно отличается от многих регионов Сибири и страны. При этом Хакасия демонстрирует ежегодный рост объемов промышленного производства. Что, по мнению депутатов, даёт хорошие шансы республике в защите и продвижении проекта по развитию промышленного потенциала Хакасии до 30-го года. Руководитель региона рассказал о том, что делегация из Хакасии готовится к защите данного проекта на Красноярском экономическом форуме. Он является  приоритетным по развитию региона и нацелен на дальнейшее развитие угольной промышленности, металлургии, транспортной инфраструктуры.

- Есть надежда, что в апреле удастся договориться с федеральным центром. Состоится координационное совещание, по итогам которого мы готовы будем предоставить все производственные графики. Мы готовы давать по 30 миллионов тонн угля в год, - сказал Виктор Зимин.

Руководитель региона также отметил, что с таким ростом добычи угля появится необходимость модернизации старых железнодорожных путей, строительства новых. Должны быть решены все логистические вопросы.

Во время встречи Виктор Зимин также отметил, что республика успешно реализует и ряд других программ, в частности программу развития малых и отдаленных сел, поддержки начинающих фермеров и других. Отдельно Глава Хакасии обсудил с депутатами Государственной Думы тему энерготарифов.

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