Глава Хакасии Виктор Зимин встретился с депутатом Госдумы Виктором Зубаревым

Виктор Зимин провел рабочую встречу с руководителем межрегионального координационного совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Хакасии, Туве и Красноярскому краю, депутатом Государственной Думы Российско Виктором Зубаревым.

– Благодарен, что не забываете о нашем регионе. Мы чувствуем, что Хакасия нужна стране, чувствуем, что за нами есть «присмотр». В хорошем понимании этого слова. Вы помогаете нашей работе, помогает взглянуть на нее со стороны и не упустить важные детали, – приветствуя гостя, подчеркнул Виктор Зимин.

Глава Хакасии также рассказал об экономических показателях, с которыми Хакасия закончила год, а также о той работе, которая была проделана правительством, руководством рудника и партнерами, включая Минпромторг России, по сохранению градообразующего предприятия в Абазе. Напомним, рабочее совещание об этапах перехода рудника на новый горизонт добычи руды руководитель региона провел накануне на предприятии.

– Работа депутатов Государственной Думы РФ в регионах страны будет только усиливаться. Поставлена задача чаще бывать в территориях, чувствовать проблемы, которые есть, включаться в процесс их решения. Структура межрегионального координационного совета, который я возглавляю в партии, придает большое значение постоянному посещению регионов, проведению встреч с населением. Как результат, уровень доверия населения к работе Госдумы значительно вырос, – сказал Виктор Зубарев.

Он подчеркнул, что на территории Хакасии есть много точек роста, куда необходимо направить дополнительные инвестиции.

– Моя задача – помочь вам в привлечении этих инвестиции, – подытожил Виктор Зубарев.

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