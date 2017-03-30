Главные даты отлиты в газетные строки

Республиканский совет ветеранов, организация «Трудовая доблесть России» в Хакасии реализуют социальный проект «Создание передвижной республиканской мультимедийной выставки «Человек славен трудом», в которой рассказывается о 80 Героях Социалистического Труда Хакасии. В рамках этого проекта был объявлен и республиканский конкурс творческих работ учащихся: «Герой Труда нашего города, района, села. Я горжусь им!»

В нём приняли участие ребята школ Абакана, Саяногорска, Черногорска, Бейского, Алтайского, Ширинского, Аскизского районов, детям активно помогали их педагоги. Победителем признан Евгений Венгеров, учащийся 9-го класса школы № 6 Саяногорска (руководитель — учитель ОБЖ Ольга Козарез) — с рассказом о машинисте-экскаваторщике Саяно-Шушенской ГЭС. Сегодня «Хакасия» публикует сочинение победителя конкурса.

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Саяногорск — город особенный. Особенный не только географическим расположением, уникальной природой, градообразующими предприятиями — главное, людьми. В сентябре прошлого года мы с классом побывали на торжественном открытии мемориальных досок на домах в микрорайоне Енисейский, где жили знаменитые труженики — Алексей Григорьевич Алеев и Александр Григорьевич Маршалов. Оказывается, мы, саяногорцы, мало что знаем об этих людях великого ратного труда. А ведь за их именами стоят огромные дела, плоды которых служат нам и по сей день.

Герои Социалистического Труда. К сожалению, сегодня их нет с нами рядом. Но память о них останется навсегда. В Саяногорске шесть мемориальных досок, установленных на домах, где жили эти прославленные люди. Информация и фотоархив о каждом хранятся в городском краеведческом музее и библиотеках. И каждый может познакомиться с их жизнью. Я же хочу рассказать об одном из тех, кто за своё нелёгкое служение награждён высшей трудовой наградой Родины.

Александр Григорьевич Маршалов — Герой Социалистического Труда, отличник энергетики и электрификации Союза Советских Социалистических Республик, старший машинист экскаватора. Тогда сразу две крупные всесоюзные стройки прошлого века собрали энергичных, целеустремлённых молодых людей с разных уголков нашей страны. Они были романтиками в высоком смысле этого слова: работали в сложных условиях, не жалели здоровья, а порою и жизни, о подвигах и не думали. Они честно трудились не за награды, а за совесть! И жизнь Александра Григорьевича — яркий пример бескорыстной трудовой доблести, безграничной любви к Родине. Он стал первым из числа саяногорских Героев Социалистического Труда, кому было присвоено такое высокое звание; случилось это в апреле 1971 года — за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана.

…Родился Александр Маршалов 11 сентября 1928 года в селе Юсуповка Калининской области. Трудовую деятельность начал в 1944 году, окончив курсы машинистов экскаваторов. Работал на строительстве многих гидростанций: на Волге, в Казахстане, Азербайджане, участвовал в сооружении ГЭС в Афганистане. С 1956 года он трудится в Управлении механизированных работ Красноярскгэсстроя — до окончательной сдачи Красноярской ГЭС государственной комиссии.

С 1973 по 1988 год он трудился на строительстве Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС: прокладывал автомобильные дороги, зачищал скальные основания в котлованах, отсыпал и разбирал перемычки. Смекалка, трудовой опыт не раз подсказывали ему новаторские решения в процессе работы. Могучая и сложная машина была послушна любой его команде: на счету экскаваторщика миллионы кубометров скальных пород и грунтов. Трудовой энтузиазм, творчество — главные черты этого человека. Не случайно именно Александр Маршалов был одним из тех рационализаторов, кто успешно применил на экскаваторе УЗТМ-4,6 приспособление, получившее название «обратная лопата». Оно оказало неоценимую помощь при разработке скального основания в котловане и взято на вооружение всеми гидростроителями страны.

Самоотверженный труд Героя Социалистического Труда Александра Григорьевича Маршалова был отмечен также двумя орденами Ленина, орденом «Знак Почёта», многочисленными грамотами, медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, знаком «Ветеран труда» и четырьмя значками «Отличник энергетики и электрификации СССР». В 1973 году Александр Григорьевич был приглашён на первомайскую демонстрацию на Красную площадь Москвы, в колонну передовиков министерства энергетики СССР.

Немногословен был Александр Маршалов, но крепок на слово и дело. Он воспитал целую плеяду механизаторов, кто заслуженно считает его своим учителем. Поработав с Александром Григорьевичем два-три года, они становились умелыми экскаваторщиками, командирами экипажей.

Я горжусь тем, что в Саяногорске немало людей, чей труд приумножал богатство нашей Родины и нашего родного города.



(Публикуется в сокращении)

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