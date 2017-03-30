Глобалисты ЕС обвинили Россию в «подрыве» либеральных ценностей Европы

30.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Глобалисты ЕС обвинили Россию в «подрыве» либеральных ценностей Европы

 Россия ведет "необъявленную войну против либеральных ценностей" Европы, говорится в резолюции, принятой правоцентристской Европейской народной партией (ЕНП) на съезде этой ведущей политической силы Евросоюза 29-30 марта в Валлетте (Мальта).

"Непрекращающиеся и скрупулезные усилия России по искажению фактов, стимулированию недоверия к демократическому процессу и даже вмешательство в выборы на Западе абсолютно неприемлемы", — говорится в тексте документа под названием "Российская дезинформация подрывает западную демократию".

В резолюции съезда ЕНП, с содержанием которой ознакомился корреспондент РИА Новости, подчеркивается, что "российская пропаганда, кампании дезинформации и продолжающаяся поддержка антиевропейских политических сил подрывают европейский проект, трансатлантическое сотрудничество и западные демократии в целом – в плане либеральных ценностей, политической независимости и суверенитета". В документе выражается также обеспокоенность тем, что "исходящая от России киберугроза намного превышает китайскую".

 

 

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