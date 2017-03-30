Исаакиевский собор, передача РПЦ: референдум превратили в иезуитское издевательство над людьми

Посмотрите, как антирусские силы открыто издеваются над людьми.Вот, казалось бы, совершенно ясный предмет спора: отдать музей под названием „Исаакиевский собор” в управление и собственность РПЦ или же оставить всё как есть. Цели сторон определены, источник разногласий выявлен.Также понятно, что подавляющее большинство петербуржцев и тем более ленинградцевпередачи музея христианам.Немногочисленные сторонники и пиарщики иудейки Маши, то бишь „Романовой”-Гогенцолерн, не скрывают, что желали бы провести её коронацию на российский престол именно в Исакии. Их интересы совпадают с желанием верхушки РПЦ

Общественные богослужения или, как говорят в народе, церковные службы — это главное, для чего предназначаются наши храмы. Ежедневно Православная Церковь совершает в храмах вечерние, утренние и дневные богослужения. Каждое из этих богослужений состоит в свою очередь из трех видов богослужений, в совокупности объединенных в суточный круг богослужений:

И чтобы обезопасить себя от возмущения упомянутого большинства горожан, поименованные ниже антирусские силы в стиле классической хуцпы пытаются легитимизировать незаконную передачу музея церковникам. План понятен: референдум был? Был. Мнение горожан учтено? Учтено. Так что теперь собор наш, причёмЧтобы это осознать, достаточно прочитать текст вопроса в будущем бюллетене.(Исаакиевский собор - прим. ТАСС),(более известный как Храм Спаса на Крови),Что получается? Если паче чаяния граждане проголосуют против предлагаемого акта, то правительство Петербурга будет вправе передать своим постановлением Исакий в пользование РПЦ, потому что граждане своим волеизъявлением высказались против „”.А раз против сохранения собора за государством, значит он переходит к РПЦ.Однако наиболее вероятный исход голосования - это мощное „за”. Потому что формулировкасохраняет управление Исаакиевским собором за государством. Т.е.ничего не поменяется: был музей - музеем и остался. Вот только приписочка „Посмотрите на церковный календарь, 27 только больших праздников, а ещё службы... ежедневные...А ведь к большим церемониям надо готовиться! Значит собор как музей будет закрываться и перед праздничными церемониями.И не особо важно, пост это или нет. В любом случае церковная служба - это и есть „церемония”, о которой сказано в формулировке вопроса для референдума. Три раза в сутки...