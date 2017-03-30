Исаакиевский собор, передача РПЦ: референдум превратили в иезуитское издевательство над людьми

30.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Посмотрите, как антирусские силы открыто издеваются над людьми.

Вот, казалось бы, совершенно ясный предмет спора: отдать музей под названием „Исаакиевский собор” в управление и собственность РПЦ или же оставить всё как есть. Цели сторон определены, источник разногласий выявлен.

Также понятно, что подавляющее большинство петербуржцев и тем более ленинградцев категорически против передачи музея христианам.

Немногочисленные сторонники и пиарщики иудейки Маши, то бишь „Романовой”-Гогенцолерн, не скрывают, что желали бы провести её коронацию на российский престол именно в Исакии. Их интересы совпадают с желанием верхушки РПЦ завладеть собором.
Исаакий плачет, а корона на мордатую «царицу» Машу не налазит
И чтобы обезопасить себя от возмущения упомянутого большинства горожан, поименованные ниже антирусские силы в стиле классической хуцпы пытаются легитимизировать незаконную передачу музея церковникам. План понятен: референдум был? Был. Мнение горожан учтено? Учтено. Так что теперь собор наш, причём независимо от результатов голосования!!!

Чтобы это осознать, достаточно прочитать текст вопроса в будущем бюллетене. Посмотрите, как подло, по-иезуитски составлена фраза:

Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?

Что получается? Если паче чаяния граждане проголосуют против предлагаемого акта, то правительство Петербурга будет вправе передать своим постановлением Исакий в пользование РПЦ, потому что граждане своим волеизъявлением высказались против „закрепления Исаакия на праве оперативного управления за государственными музеями”.

А раз против сохранения собора за государством, значит он переходит к РПЦ.

Однако наиболее вероятный исход голосования - это мощное „за”. Потому что формулировка якобы сохраняет управление Исаакиевским собором за государством. Т.е. вроде бы ничего не поменяется: был музей - музеем и остался. Вот только приписочка „обеспечение возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний всё переворачивает с ног на голову.

Посмотрите на церковный календарь, 27 только больших праздников, а ещё службы... ежедневные...
Исаакиевский собор, передача РПЦ: референдум превратили в иезуитское издевательство над людьми
Исаакиевский собор, передача РПЦ: референдум превратили в иезуитское издевательство над людьми
А ведь к большим церемониям надо готовиться! Значит собор как музей будет закрываться и перед праздничными церемониями.

И не особо важно, пост это или нет. В любом случае церковная служба - это и есть „церемония”, о которой сказано в формулировке вопроса для  референдума. Три раза в сутки...

Общественные богослужения или, как говорят в народе, церковные службы — это главное, для чего предназначаются наши храмы. Ежедневно Православная Церковь совершает в храмах вечерние, утренние и дневные богослужения. Каждое из этих богослужений состоит в свою очередь из трех видов богослужений, в совокупности объединенных в суточный круг богослужений:
вечернее — из 9-го часа, вечерни и повечерия;
утреннее — из полунощницы, утрени и 1-го часа;
дневное — из 3-го часа, 6-го часа и Божественной литургии.
Таким образом, весь суточный круг состоит из девяти служб.

И потом, почему меня, нехристианского посетителя музея, должен отравлять остающийся после церемоний запах церковных химикатов??? И сам дух их проиудейских церемоний???

В общем получается, что РПЦ желает спихнуть заботу о самом здании на государство, а де факто экспроприировать Исакий для своих сектантских нужд. Не исключающих и т.н. коронацию, которая уже одним своим фактом ещё больше разделит наш народ, озлобит одну его часть против другой. Разделяй и властвуй, однако!

Хитро, хитро задумано: при любом исходе референдума с такой формулировкой вопроса собор достаётся РПЦ. Осталось посмотреть, кто же так изумительно владеет иудейскими приёмами хуцпы, кто так безпардонно и нагло идевается не только над здравым смыслом, но и надо всем народом России?

Посмотрите на краткий список - вы вряд ли удивитесь.

Партия М. Касьянова „Парнас”. На этом можно было бы остановиться: От таких добра русским людям ждать не приходится.

Но продолжим. Российский творческий союз работников культуры под председательством режиссёра, выпускника Ленинградского института культуры им. Крупской. Какая у нас сегодня „культура” можно увидеть, включив телевизор. Комментарии, как говорится, излишни.

Исаакиевский собор, передача РПЦ: референдум превратили в иезуитское издевательство над людьми

Движение „Православные за Исаакий как храм и музей”. Понятно: как же без малофеевских прихвостней? Ясное дело, за „своё” борются.

А вот что непонятно, так это каким образом в числе подписантов указанной инициативы с подобным текстом вопроса на референдуме оказался Санкт-Петербургский союз ученых. Им, что, научных званий или мозгов не хватило, чтобы разобраться в смысле омерзительной формулировки выносимого на референдум вопроса???

Впрочем, нынешние учИОные, похоже, без грантов шагу ступить не могут. И, видимо, международная финансовая триллионная структура, стоящая за Малофеевым и его христианами, расстаралась: не поскупилась купить тупое „непонимание” учёных Петербурга.

Стыдно. Стыдно за учёных, за выпускников любых ленинградских вузов, стыдно за тех горожан, которые играют на руку разрушителям России.

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