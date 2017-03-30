Конгресс США поддержал возвращение КНДР в список стран-спонсоров терроризма

Законопроект с призывом к госсекретарю США о повторном включении КНДР в список стран-спонсоров терроризма в среду был единогласно принят в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Председатель комитета республиканец Эд Ройс обратил внимание, что госсекретарь Рекс Тиллерсон ранее уже заявлял, что Госдеп рассматривает ответные меры в связи с действиями лидера КНДР Ким Чен Ына, создающих угрозу для всего региона. Предложенная комитетом инициатива, по словам Ройса, даст Госдепу возможность определить, нужно ли включать КНДР в террористический список, куда сейчас входят Иран, Сирия и Судан, передает ТАСС.Ройс отметил, что в законопроекте прописано согласие Конгресса на включение КНДР в список.

КНДР была исключена из американского списка спонсоров терроризма в 2008 году в знак поощрения в связи с участием Пхеньяна в шестисторонних переговорах по ядерной проблеме. Пхеньян входил в этот список с 1987 года, когда северокорейские спецслужбы совершили теракт на борту южнокорейского самолета, следовавшего рейсом Абу-Даби – Бангкок.

Очередное обострение ситуации на Корейском полуострове произошло в начале марта, когда КНДР запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты.

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