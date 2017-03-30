Мария Захарова предрекла участь слабых государств, связавшихся с США: «Отпентагонят и бросят»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова умеет и любит колко высказаться в адрес западных пропагандистов. Политики, ведущие жесткую риторику в отношении России, нередко попадали под раздачу дипломата, а сегодня Захарова вновь обрушилась на США.

Предметом критики стали комментарии американских военных о создании гуманитарного коридора для жителей Мосула аналогичного тому, что был в Алеппо. Ранее представитель Пентагона на вопрос, сможет ли коалиция, возглавляемая США, создать такие коридоры, легко и непринужденно переложил ответственность за гуммиссю на власти Ирака.

То есть США и их ручная коалиция, по мнению Вашингтона, может утюжить иракские земли своими бомбами, время от времени прилетающими на головы мирного населения, а отвечать за это не желает. Не того полета птица, чтобы тратить на это деньги, видимо, считают власти США, превратившие БВ в «жирную» горячую точку на теле планеты.

Захарову удивило отсутствие критики в адрес американских военных со стороны НПО и защитников прав человека. В МИД предположили, что даже «умеренным трубадурам Алеппо» стыдно за слова американского оборонного ведомства.

«Запомните, так будет с каждым государством, которое не в состоянии интеллектуально и физически за себя постоять, - отпентагонят и бросят», - ярко подвела итог Мария Захарова, комментируя ситуацию на своей странице в Facebook.