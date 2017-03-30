Молоко из цистерны довело жительницу Абакана до штрафа

Женщина неоднократно продавала продукцию в несанкционированных местах.

С поличным горожанку поймали в тот момент, когда она торговала молоком на улице Советская. Ей придётся заплатить штраф – две тысячи рублей. Такое же наказание понесёт и жительница села Кайбалы, которая предлагает прохожим трикотаж неподалёку от остановки «Автовокзал».

Административная комиссия оштрафовала и шестерых любителей громкой музыки и громкого пения по ночам, сообщает информотдел администрации Абакана.

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