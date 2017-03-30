Очередное разоблачение документов ЦРУ: всё-таки Майкла Гастингса убил Обама?

Один из 8761 документа ЦРУ, раскрытых во вторник WikiLeaks, показал, что Центр кибернетической разведки изучал методы взлома автомобильных систем, по крайней мере, с 2014 года. Как отметил WikiLeaks в комментарии к документам: «цель такого управления не определена, но это позволит ЦРУ осуществлять незаметные убийства». Хотя эта анти-секретная организация не выдвигает никаких обвинений, эта информация поднимает новые вопросы по поводу автокатастрофы, в результате которой в июне 2013 года погиб журналист Майкл Гастингс.



Гастингс, которому на момент смерти было 33 года, был журналистом Rolling Stone, написавшим в 2010 году статью, после которой был уволен генерал Стэнли Маккристал, исполнявший обязанности командующего американским военным контингентом в Афганистане. Гастингс погиб около 4:30 утра, потеряв управление своей машиной и врезавшись в дерево на скорости примерно 100 миль в час. Перед смертью Гастингс начал журналистское расследование ещё одной ключевой фигуры военно-разведывательного аппарата правительства Обамы – тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана. После аварии полиция заявила, что «не было обнаружено никаких нарушений». Однако, перед самой аварией Гастингс сказал своим коллегам, что правительство следит за ним. Он также подозревал, что в его машину кто-то залазил, поэтому попросил машину у своего соседа.



Раскрытые WikiLeaks документы показали, что подозрения Гастингса о вмешательстве в его автомобиль вполне оправданы. Записи собраний, проводимых в октябре 2014 года, показали, что в ЦРУ есть отдел под названием «Отдел встроенных разработок», который составил список «потенциальных областей применения» этой технологии, включая взлом программного обеспечения и сетевых устройств. Среди вероятных целей называются «автомобильные системы». Это, скорее всего, относится к встроенным компьютерным системам, которые играют важную роль в работе современных автомобилей.



Встроенные системы – компьютеры, разработанные и созданные для решения некоторых специфических задач. Для их работы не нужно участие человека, это комбинация аппаратного и программного обеспечения, которое разработано для решения конкретной задачи, входящей в состав большой системы, например управление светофорами, самолётным автопилотом или конвейером на фабрике. Хотя программное обеспечение встроенных систем трудно изменить, документы показывают, что получение возможности управлять этими компьютерами – одна из целей этого агентства.



Одна из частей программного обеспечения встроенных систем, особенно упомянутых в документах ЦРУ – операционная система QNX, которая, как указывается, играет важную роль в автомобильных системах. Действительно, по данным компании QNX Software Systems Limited, это программное обеспечение установлено на более 50 млн. автомобилей 14 различных производителей – это более 50% рынка современных автомобилей.



Хотя QNX обычно позиционируется как информационно-развлекательная система – управляющая Bluetooth, GPS и музыкой – всё чаще она используется для управления самыми критическими системами автомобиля, включая системы безопасности и навигации, которые управляют усилителем руля и акселератором. Таким образом, если человек или агентство смогут взломать автомобиль с установленной QNX, они смогут инициировать отказ систем, например, отключить тормоза, нажать на газ или взять управление рулём на себя. А поскольку восстановление последовательности выполненных команд в сгоревшей аппаратуре очень проблематично, то такие взломы очень сложно обнаружить.



Хотя нет чётких доказательств, что ЦРУ разработало инструменты для контроля «потенциальных» встроенных систем, в раскрытых документах упоминается «Плачущий ангел», который уже разработан. Этот инструмент разработан для вмешательства в работу современных телевизоров, преобразуя их в устройства записи разговоров и передачи их в ЦРУ. Нет сомнений, что ЦРУ разработало и другие инструменты взлома из приложенного списка различных устройств.



Более того, если ЦРУ получило возможность взламывать операционную систему QNX, это предоставляет ей не просто контроль над автомобилями. В январе эта компания объявила о новой версии её программного обеспечения, которое может управлять «хирургическими роботами, промышленными контроллерами и высокоскоростными поездами». А это уже огромный потенциал для саботажа в международном масштабе.



Иными словами, ЦРУ может уничтожить автомобиль, завод, поезд и сделать вид, что это сделала другая страна. Другие документы, раскрытые WikiLeaks, показали, что существует программа «Обида», которая включает в себя библиотеку кибернетических технологий, разработанных в других странах, включая Россию. Если ЦРУ применит этот инструмент для взлома встроенных систем, оставив следы кода из другой страны, то следующее убийство неугодного журналиста можно будет списать на китайцев, русских и других многочисленных врагов США.