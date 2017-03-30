Переселенцы из охранной зоны строящегося Керченского моста получили квартиры в новых домах

30.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Переселенцы из охранной зоны строящегося Керченского моста получили квартиры в новых домах

Необходимость переселения керченских семей связана с тем, что они проживают на улице Цементная Слободка в Керчи, в санитарно-защитной зоне моста

Переселенцы из охранной зоны строящегося моста через Керченский пролив получили новые квартиры. С ходом заселения в специально построенные для них дома в одном из микрорайонов Керчи ознакомился  глава Крыма Сергей Аксенов.

"Дома приличные, нет привычных для таких строек недоработок, впечатления хорошие. Благоустройство сделано, детская площадка, парковка. Люди довольны", - сказал он журналистам после осмотра новостройки.

По его словам, были переселены 83 семьи, на возведение двух трехэтажных домов было выделено 248 млн рублей.

Необходимость переселения керченских семей связана с тем, что они проживают на улице Цементная Слободка в Керчи, в санитарно-защитной зоне моста, где не допускается размещение жилых домов. Более того, ранее дома этих семей были признаны ветхими. Людей переселили в новые квартиры в микрорайоне Нижний Солнечный, всего в 2 км от нынешнего места проживания.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Сметная стоимость проекта составляет 211,9 млрд рублей в ценах четвертого квартала 2015 года.

Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в 2019 году. Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года Федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж".

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