Порошенко поручил соблюдать режим прекращения огня с 1 апреля

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил генштабу и министру обороны страны принять меры по соблюдению режима прекращения огня с 1 апреля, как о том договорились в ходе переговоров контактной группы в Минске.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Перед этим о готовности к прекращению огня заявили в министерстве обороны Украины.Накануне стороны переговоров в рамках Контактной группы по Украине в Минске достигли соглашения о полном соблюдении режима прекращения огня в регионе с 1 апреля.

Соглашения о «режиме тишины» заключаются сторонами конфликта в Донбассе довольно часто – и неизменно нарушаются через короткое время, как правило, украинскими силовиками.

Начнем с того, что полное прекращение огня предусмотрено вторыми минскими соглашениями. Согласно пункту 1 этого документа, остановить стрельбу нужно было «незамедлительно и всеобъемлюще» с 15 февраля 2015 года. С тех пор Контактная группа регулярно принимает заявления о «прекращениях огня».

Перед нынешним случаем соответствующий режим устанавливался в феврале, после обострения в районе Авдеевки; до этого - с 24 декабря 2016 года, и еще неоднократно в течение прошедших двух лет.

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