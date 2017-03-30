Представитель власти Тывы навестил землячек в хакасской колонии

Секретарь совета общественной безопасности при главе Тывы Александр Сарыглар посетил исправительную колонию № 29 УФСИН России по Хакасии.







Здесь отбывают наказания более десяти женщин из соседней республики. Визит прошел в рамках программы поддержки представителей автохтонного населения и их социальной реабилитации. Александр Сарыглар провел встречу с осужденными, на которой проинформировал присутствующих о мерах социальной защиты, гарантированных им после освобождения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Хакасии.

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