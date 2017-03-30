Проект «ЕвроРуина» закрыт, всем спасибо

Посмотрите на судьбы Пиночета, Норьеги, Мубарака и Хусейна – все они были американскими «прокси», и всех их в одночасье слили...

Некоторые настолько погрузились в уютный мирок своих евроиллюзий, что в упор отказываются замечать стучащуюся к ним сквозь тонкую скорлупу самовнушения грозовую реальность.

А мы возьмём и перечислим буквально кричащие факты, которые недвусмысленно указывают на ужасный конец ужаса без конца:

1. МВФ отказался включать в своё расписание рассмотрение вопроса о предоставлении киевскому режиму нового транша кредита. В опубликованном графике заседаний на ближайшее время Украина не упоминается.

2. Аналогично Всемирный банк отложил рассмотрение вопроса о предоставлении кредита киевскому режиму. Пока с 31 марта на 2 мая (символичная дата). А там, глядишь, и навсегда.

3. USAID полностью прекратило финансирование «антикоррупционных» проектов вна Украине.

4. Создана комиссия Конгресса, которая будет расследовать нецелевое использование выделенных киевскому режиму средств.

5. Высокий суд Лондона отклонил заявление киевской хунты о том, что предоставленный кредит в 3 миллиарда долларов являлся инструментом политического давления. И изначально было понятно, что именно так и будет – потому что обратное решение создало бы неприятный прецедент (а островное право как раз прецедентное), позволяющий аналогично трактовать и, к примеру, транши МВФ и других международных финансовых институций.

Все эти сельские хитрости а-ля «прикинуться шлангом» не прокатывают, когда речь идёт о евробондах, проданных на Ирландской бирже и сопровождаемых солидными юридическими гарантиями со стороны почтенных фирм с трёхсотлетней историей. Ради каких-то селюков/туземцев, которые даже не умеют носить костюмы, никто правил мировой финансовой системы менять не будет.

6. Высокий суд Лондона согласился на упрощённое/ускоренное рассмотрение дела о возврате 3 миллиардов долларов (плюс проценты) Российской Федерации. Дебатов не будет.

16 апреля (Пасха, время приносить в жертву козлов отпущения) Высокий суд Лондона соберётся на очередное заседание, где примет решение не в пользу Украины – тут практически ни у кого нет ни сомнений, ни иллюзий на этот счёт.

На мой взгляд, диагноз вполне однозначен: Режим Порошенко сливают. Проект «Украина» признан нерентабельным и закрыт.

Мне тут некоторые камрады пытались возражать, что «Порошенко для них свой сукин сын, поэтому его не бросят». Ребята, вы плохо учили модерную историю: США регулярно сливают «своих сукиных сынов», когда те становятся отработанным материалом.

Посмотрите на судьбы Пиночета, Норьеги, Мубарака и Хусейна – все они были американскими «прокси», и всех их в одночасье слили. Несмотря на то, что все они были гораздо более успешными, чем Порошенко.

Проект «Евроруина» закрыт. Всем спасибо, но не все свободны. Вас, майданутые, я попрошу остаться…