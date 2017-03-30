Русские и американские солдаты сражаются в Сирии «на расстоянии броска гранаты»

Генерал-лейтенант американской армии Стивен Таунсенд сообщил Daily Mail, что в Сирии российские солдаты сражаются вместе с американскими буквально «на расстоянии броска гранаты». Это вызывает у многих опасения по поводу обострения конфликта, хотя военачальники обеих стран уверяют, что координируют совместные усилия в борьбе с ИГ.

В Сирии российские солдаты сражаются вместе с американскими буквально «на расстоянии броска гранаты», что вызывает опасения по поводу обострения конфликта, утверждает британская газета Daily Mail со ссылкой на слова генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда.

Русские и американцы в борьбе с ИГ* сотрудничают с курдскими отрядами народной самообороны. Несмотря на то что командование и России, и США поддерживают контакт, Пентагон отказался от военного сотрудничества с Российской Федерацией после присоединения последней Крыма.

«Обострение просто обязано произойти», — уверен профессор лондонского Королевского колледжа Андреас Криг. В то же время Центральное командование США утверждает, что военачальники обеих стран сотрудничают, чтобы избежать случайных жертв и непреднамеренных ударов друг по другу.

По февральским данным Daily Mail, в одном и том же районе в Сирии находились около тысячи американских и от 1600 до 4500 российских солдат. Американское командование раздумывало над возможностью отправки в Сирию ещё нескольких сотен солдат. В первые недели марта войска работали сообща над тем, чтобы помешать турецкой армии войти в Манбидж. Газета приводит слова одного из свидетелей о том, что российские, сирийские и американские войска 12 марта находились на разных базах, расположенных в трёх милях друг от друга.

Daily Mail напоминает, что перед тем, как скооперироваться с курдами, американские и российские войска были по разные стороны в сирийской гражданской войне. Так, Россия поддерживает сирийского президента Башара Асада и сыграла ключевую роль в том, чтобы переломить ход войны в его пользу.

Наблюдатели подвергли сомнению заявления Пентагона о том, что безопасность гражданского населения в Сирии является для него приоритетом. Как сообщил Daily Mail лондонский коллектив журналистов и исследователей Airwars, он был настолько перегружен отслеживанием смертей среди гражданского населения, вызванных ударами США и самолётов коалиции, что перестал следить за ударами российской стороны.

Пентагон признал ответственность за гибель по меньшей мере 220 гражданских с момента начала операции против ИГ летом 2014 года. По оценкам Airwars, реальное число погибших от рук американских солдат более чем в десять раз выше, утверждает газета.