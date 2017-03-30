Русские хакеры в США: в расследовании тысяча страниц и ни одного твёрдого вывода

Американские конгрессмены сделали первый устный доклад о ходе расследования, касающегося предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Возглавляющий спецкомитет по разведке сенатор Ричард Бэрр заявил, что эксперты изучили значительную часть из тысячи секретных документов, связанных с Россией, однако делать какие-то выводы на данном этапе «было бы безумием». По его словам, сейчас комитет запрашивает дополнительную документацию, для дачи показаний приглашены 20 человек, имена большинства из них не разглашаются. О трудоёмких поисках невидимой руки Кремля — в материале RT.

В сенате Соединённых Штатов представлен первый устный отчёт о ходе расследования, которое касается приписываемого Москве вмешательства в президентскую избирательную кампанию 2016 года. По словам главы спецкомитета по разведке сената Ричарда Бэрра, эксперты проанализировали значительную часть из тысячи страниц секретных документов, оказавшихся в их распоряжении. Какие-либо выводы, однако, делать пока рано, отметил сенатор.

«Делать выводы уже сейчас было бы безумием», — пояснил он.

Бэрр добавил, что расследование ведут профессиональные сотрудники комитета, которые имеют доступ к секретной информации.

«Вести расследование поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, уже имеющим необходимые допуски», — отметил политик.

При этому он уточнил, что комитет рассчитывает завершить работы по ознакомлению с имеющимися документами в течение нескольких недель.

Следы и факты

Бэрр, однако, подчеркнул, что сейчас сотрудники комитета запрашивают дополнительную информацию. Также для дачи показаний приглашены 20 человек, причём пятерым уже назначены даты собеседований. В комитете также выслушают советника президента США и его зятя Джареда Кушнера, который сам изъявил желание побеседовать с представителями спецкомиссии.

Когда Кушнеру назначено собеседование, Бэрр не уточнил, но пообещал, что следствие не будет спешить и «пойдёт вслед за фактами».

«Мы надеемся пройти через весь процесс изучения вопроса, прежде чем формировать своё мнение», — заключил он.

В представлении не нуждается

Напомним, о ведении властями США расследования предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы стало известно ещё в марте. Так, глава ФБР Джеймс Коми в ходе посвящённых теме российских кибератак слушаний в сенате подтвердил, что такая работа ведётся.

При этом он отметил, что часть расследования засекречена, поэтому полученная в ходе таких следственных действий информация в интересах безопасности представлена не будет.

Специальный комитет по расследованию

О необходимости отдельно от ФБР изучить обстоятельства дела заявил 2 марта сенатор Джон Маккейн. Кандидат на пост директора Национальной разведки США Дэниел Коутс также поддержал идею о том, что Вашингтон должен внимательно изучить предполагаемые попытки России оказать влияние на выборы в Соединённых Штатах.

В итоге был создан независимый от группы ФБР специальный комитет, в который вошли представители Республиканской и Демократической партий. 20 марта прошло первое открытое заседание.

«Заезженная пластинка»

В Кремле на вопрос об отношении к слушаниям в американском конгрессе и заседаниям различных комиссий ответили, что это дело самих США.

«Это внутриамериканские дела, наверное. Наше отношение в целом к этой истерике хорошо известно. И добавить нам нечего», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Песков назвал заезженной пластинкой очередные обвинения в адрес России относительно её мнимого вмешательства в предвыборную кампанию в США.

«У нас очень много забот в Кремле, и за этими дебатами мы не следим. Никаких новых формулировок мы оттуда не слышим и вряд ли услышим — заезженная пластинка с футуристическими песнями», — сказал он.