Русские хакеры в США: в расследовании тысяча страниц и ни одного твёрдого вывода

- AFP
В сенате Соединённых Штатов представлен первый устный отчёт о ходе расследования, которое касается приписываемого Москве вмешательства в президентскую избирательную кампанию 2016 года. По словам главы спецкомитета по разведке сената Ричарда Бэрра, эксперты проанализировали значительную часть из тысячи страниц секретных документов, оказавшихся в их распоряжении. Какие-либо выводы, однако, делать пока рано, отметил сенатор.
«Делать выводы уже сейчас было бы безумием», — пояснил он.
Бэрр добавил, что расследование ведут профессиональные сотрудники комитета, которые имеют доступ к секретной информации.
«Вести расследование поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, уже имеющим необходимые допуски», — отметил политик.
При этому он уточнил, что комитет рассчитывает завершить работы по ознакомлению с имеющимися документами в течение нескольких недель.
Следы и факты
Бэрр, однако, подчеркнул, что сейчас сотрудники комитета запрашивают дополнительную информацию. Также для дачи показаний приглашены 20 человек, причём пятерым уже назначены даты собеседований. В комитете также выслушают советника президента США и его зятя Джареда Кушнера, который сам изъявил желание побеседовать с представителями спецкомиссии.
Когда Кушнеру назначено собеседование, Бэрр не уточнил, но пообещал, что следствие не будет спешить и «пойдёт вслед за фактами».
«Мы надеемся пройти через весь процесс изучения вопроса, прежде чем формировать своё мнение», — заключил он.
В представлении не нуждается
Напомним, о ведении властями США расследования предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы стало известно ещё в марте. Так, глава ФБР Джеймс Коми в ходе посвящённых теме российских кибератак слушаний в сенате подтвердил, что такая работа ведётся.
При этом он отметил, что часть расследования засекречена, поэтому полученная в ходе таких следственных действий информация в интересах безопасности представлена не будет.
Специальный комитет по расследованию
О необходимости отдельно от ФБР изучить обстоятельства дела заявил 2 марта сенатор Джон Маккейн. Кандидат на пост директора Национальной разведки США Дэниел Коутс также поддержал идею о том, что Вашингтон должен внимательно изучить предполагаемые попытки России оказать влияние на выборы в Соединённых Штатах.
В итоге был создан независимый от группы ФБР специальный комитет, в который вошли представители Республиканской и Демократической партий. 20 марта прошло первое открытое заседание.
«Заезженная пластинка»
В Кремле на вопрос об отношении к слушаниям в американском конгрессе и заседаниям различных комиссий ответили, что это дело самих США.
«Это внутриамериканские дела, наверное. Наше отношение в целом к этой истерике хорошо известно. И добавить нам нечего», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Песков назвал заезженной пластинкой очередные обвинения в адрес России относительно её мнимого вмешательства в предвыборную кампанию в США.
«У нас очень много забот в Кремле, и за этими дебатами мы не следим. Никаких новых формулировок мы оттуда не слышим и вряд ли услышим — заезженная пластинка с футуристическими песнями», — сказал он.
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