Сборная Хакасии по велоспорту получила форму для тренировок

30.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Юные спортсмены экипировке обрадовались, говорят она красивая и удобная.

Развитие велоспорта в Хакасии идёт уверенными шагами. Накануне в республиканском министерстве спорта состоялось первое совещание региональной федерации велосипедного спорта и маунтинбайка. Участники встречи обсудили будущие перспективы и наметили план действий.

Есть и видимые шаги в минувшие выходные на базе стадиона спортивной школы "Саяны" региональная сборная по велоспорту получила свою первую специализированную форму. Начинающим спортсменам экипировка понравилась: удобная и красивая. Парник говорят, что форма станет для них ещё одним стимулом достижения новых успехов. Чтобы продемонстрировать экипировку. парни устроили мини велопарад на стадионе. 

Напомним, велосекция в Хакасии открылась в мае 2016 года на базе спортивного комплекса села Подсинее.  За зимний период школа закупила 13 велосипедов. Парни тренируются 5 раз в неделю, по 2-3 часа, готовятся к легендарному велопробегу "Саянское кольцо". Он проводился 30 лет назад и вот вновь стартует, в сентябре.

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