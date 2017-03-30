Сегодня, 30 марта, «неизвестные войска» России отмечают 50-летие

Сегодня, 30 марта, войска ракетно-космической обороны отмечают 50-летие. Они всегда – на переднем рубеже обороны и готовы в случае опасности отразить удар даже из космоса.

Противоракеты сегодня охраняют центр страны от ядерной атаки. О перехватчике известно совсем немного. Как и все, связанное с немирным атомом, этот компонент системы ПРО окружен плотной завесой секретности. Войска ракетно-космической обороны в шутку даже называют «неизвестными войсками».

В командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении в реальном времени поступает информация обо всех ракетных пусках на Земле. Здесь же следят за окрестностями планеты, за космическим пространством – на экране можно увидеть все искусственные спутники Земли, которые работают в данный момент, и даже космический мусор, крупнее трех сантиметров.

Столь пристальное внимание к небу – неспроста: орбиты усеяны различными обломками и отработавшими свое аппаратами. Со временем эти артефакты теряют скорость, снижаются и сгорают в атмосфере.

По словам заместителя командующего армии ПРН по вооружению с 1977 по 1992 год Виктора Панченко, сгорающие спутники имеют траекторию, близкую к траектории ракеты. Поэтому цена ошибки здесь – катастрофа, глобального масштаба. От решений офицеров командного пункта зависит, буквально жизнь и смерть. Так что спокойный штабной антураж обманчив. Служба, мягко говоря, непростая. К тому же строго секретная. Например, большую часть зала управления снимать запрещено. Сегодня все здесь функционирует с точностью атомных часов. Но в далеком 1967 году никто даже не представлял, как должен работать противоракетный щит.

«Началось с самых фантастических проектов, вплоть до того, что некие академики предлагали забрасывать металличесекую сеть. Рассчитывать траекторию ракеты и на ее пути выбрасывать металлическую сеть», - рассказал командующий войсками ракетно-космической обороны 1992-1997 Виктор Смирнов.

В итоге клин решили вышибать клином, то есть ракету сбивать другой ракетой. Перехват происходит еще в космосе. Взрыв боевой части – ядерный, но чистый, так называемый, нейтронный. Цель поражает поток высокоскоростных элементарных частиц. Ни радиация, ни разрушительная ударная волна земле при этом не грозят.

Однако самое сложное – даже не попасть в сравнительно небольшую головную часть ракеты, а вовремя засечь ее запуск. Для этого по всей стране работают мощнейшие радиолокационные и оптические станции, а в космосе над землей проносятся спутники. Все это объединено в огромную информационную сеть и безотказно работает уже полвека. А сегодня противоракетная система страны переживает буквально второе рождение.

«За последние годы только созданы новые станции высокой заводской готовности в Калиниграде, в Лехтусе, в Армавире, в Иркутске. И в этом году планируем запустить три новых станции. Орск, Барнаул, Енисейск», – рассказал начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении Игорь Протопопов.

Это лишь вершина айсберга. Большая часть новинок строго засекречена, и информация о них появится нескоро.