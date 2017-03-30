Школьников Хакасии ждут всероссийские проверочные работы

Нынче апробация ВПР по истории пройдёт в пятых и 11 классах. А уже с 2018-го пятиклассникам придётся сдавать историю в штатном режиме.

Всероссийские проверочные работы проводятся для выявления у учеников пробелов в знаниях. Чтобы не возникло проблем во время государственной итоговой аттестации, после проверочных работ учитель будет знать, на что обратить внимание при подготовке выпускников.

Всероссийские проверочные работы позволяют школам проводить самодиагностику, информировать родителей об уровне знаний ребенка, принимать меры к совершенствованию качества преподавания, сообщает министерство образование и науки РХ.

Апробация ВПР по истории в 2017 году пройдет 25 апреля в пятых классах и 18 мая в 11 классах.

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