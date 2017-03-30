Сирия: правительственная армия наступает на юго-запад

На севере провинции Алеппо на равнине Дейр Хафер САА и Силы национальной обороны отбили у игиловцев деревни Джубб Мади, Закия и Расм Аль-Хамис Аш-Шарки.



Следующей частью операции правительственных сил является город Аль-Махдум, находящийся на пересечении дорог. Далее правительственные силы, скорее всего, попробуют обойти военную авиабазу Джирах с южного направления и окружить ее.

Продолжились тяжелые бои в Северной Хаме, где объединенные силы боевиков пытаются занять оплот правительственных сил в Хаме.

Группировка боевиков Ахрар Аш-Шам заявила о своем присоединении к альянсу Хаят Тахрир Аш-Шам (бывшая Джебхат Ан-Нусра, сирийский филиал Аль Каиды) и его союзникам в попытке отбить подконтрольный сирийскому правительству город Хама. Ахрар Аш-Шам является сильнейшей группировкой так называемой оппозиции, которая участвует в турецкой операции «Щит Евфрата» в северной Сирии. Ее участие в боях под Хамой стало очередным доказательством того, что Анкара вновь изменила свою позицию в сирийском конфликте.



Силы умеренных отбили у игиловцев высоту Таль Даква на северо-востоке Сувейды. Данная точка является наиболее последней из занятых в ходе череды наступлений так называемых «умеренных боевиков» на позиции ИГИЛ в данном районе. Ранее на этой неделе произошел развал обороны ИГИЛ к северо-востоку от Сувейды. В результате этого, крупные территории, ранее подконтрольные террористам, отошли сирийским правительственным силам и силам так называемое «оппозиции».



В провинции Ракка поддерживаемые американцами СДС отбили у террористов ИГИЛ деревни Мазрат, Сахль Аль Кашаб и Айед Кабир. Отряды СДС также провели наступление на позиции ИГИЛ в населенном пункте Йемана и на высоту Айд.



Между тем, в сети появились свежие фотографии бронетехники, которую США поставили СДС. Это подтверждает то, что США продолжает массовые поставки оружия, боеприпасов и техники для усиления потенциала своих сателлитов. Отряды СДС, скорее всего, применят технику в ходе грядущего наступления на самопровозглашенную столицу ИГИЛ – город Ракка.

