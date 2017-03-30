Сомали Европы: Украина превращается в пиратское государство и это уже не списать на происки Кремля

Украинские власти одержимо и даже превентивно обвиняющие во всех преступлениях на Украине, которые нарастают уже как снежный ком, Москву, ее руки, ноги и спецслужбы очевидно полагают, что высказывают серьезные оправдательные аргументы. На самом деле, помимо того, что они выглядят смешно, они еще и расписываются в своей беспомощности и некомпетентности.

Потому что даже если руки, ноги и спецслужбы Москвы безупречно всесильны, это никак не снимает с киевского режима ответственности за то, что он не в состоянии этому противодействовать. И горазд лишь на убогую констатацию.

Безусловно такая особенность подтверждает, что Украина - это таки Сомали, пусть и не с африканской локацией.

На это обратил внимание в своем блоге экс-пресс-секретарь украинского МИД в правительстве Николая Азарова Олег Волошин.

«Пусть даже обстрел польского консульства в Луцке организовали россияне. Только из гранатомёта (!) стреляли в Луцке, а не Грозном или Ставрополе. И это уже не первый случай использования гранатометов при всяких разборках за последние годы в Украине. Так что если Украина становится похожей на Сомали, пусть и при помощи Москвы, то, спрашивается, кто и зачем тогда протирает штаны в высоких кабинетах в Киеве? В Сомали центральной власти нет. Сомнительно, что она есть и у нас», - отметил Волошин.

Напомним, сегодня ночью помещение генконсульства Польши в Луцке по улице Дубновская, 22Б, было обстреляно неизвестными из тяжелого вооружения. На месте позднее была найдена задняя крышка от РПГ-22. В крыше снаряд пробил дыру диаметром 70 см. Оконную раму выбило взрывом.

Польский консул в Луцке Кшиштоф Савицки заявил каналу «Волынь 24»: «Это был настоящий теракт. Хотели убить людей».

МИД Польши уже вызвал украинского посла Андрея Дещицу в связи с обстрелом из гранатомета польского диппредставительства.

Кроме прочего, после обстрела в Луцке польские диппредставительства по всей Украине прекратили свою работу, сообщил представитель Генерального консульства Польши в Луцке, передает Life. «Консульство не работает, вообще польские консульства в Украине не работают сегодня в связи с инцидентом», — отметил дипломат.

Между тем, советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк уже назвал виновных в обстреле – это российские спецслужбы, которые, по данным несомненно крайне информированного Шкиряка, сидят непосредственно в Кремле и занимаются оттуда мелкопакостничеством.

«Заказчики для меня очевидны: они находятся в Кремле — это российские спецслужбы. Убежден, что непосредственные исполнители этого преступления будут найдены», — заявил советник главы украинского МВД.

«У меня никаких сомнений нет, что это очередная грязная провокация российских спецслужб, которые систематически осуществляются для того, чтобы максимально вбить клин в отношениях между Польшей и Украиной. Это та же очередь провокаций, проходивших по отношению к осквернению памятников на территории Польши и Украины, с целью рассорить наши народы. Конечно, это не удастся», — уверил Шкиряк.