США признали что их «Абрамсы» уже безнадёжно устарели

Командование сухопутных войск США заявило, что основной американский танк «Абрамс» начинает устаревать и нуждается в замене. На протяжении многих лет Пентагон уделял мало внимания танкостроению, сконцентрировавшись на модернизации ВМФ и ВВС. Однако даже самые совершенные авианосцы не могут брать города — во всех конфликтах нового времени именно танки играют одну из ключевых ролей. Почему американцы отстали в сфере танкостроения и готовится ли замена «Абрамсу»?







Заместитель начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал-лейтенант Джон Мюррей заявил, что М1 «Абрамс» уже нельзя назвать лучшей машиной в своём классе (основной боевой танк). Дело в том, что многие страны уже располагают танковой техникой аналогичного уровня, признался генерал во время выступления перед членами оборонного комитета сената.



На протяжении многих лет США пользовались лучшим танком в мире, однако сейчас ситуация изменилась.



«Я буду оптимистом и скажу, что мы сохраняем паритет со многими странами», — заявил Мюррей. По его мнению, несмотря на то что ряд государств догоняют США по технологической оснащённости своих армий, танки «Абрамс» всё ещё являются одними из лучших в своём классе в плане боевых систем. Однако подобные машины есть у Израиля, Великобритании и России.



«Думаю, Т-90, возможно, весьма близок (к «Абрамсу»). Ещё говорят о танке «Армата», но он, насколько я понимаю, пока еще не введён в строй», — добавил Мюррей.





Джон Мюррей



США должны приступить к разработке танка нового поколения. Главное требование к новой машине — меньший вес, чем у «Абрамса» (от 54 тонн, в зависимости от модификации). Но, по признанию Джона Мюррея, пока американские конструкторы не могут предложить прорывных решений в этом направлении.

Танк. Абрамс против Российского ПТУР «Конкурс». Танк в клочья:

Признание собственного технологического отставания в области танкостроения — это нечто новое для американских военных. На протяжении десятилетий лет танк М1 преподносился американцами как самая совершенная машина в своём классе, не имеющая соперников. Но сейчас проблема технологического отставания настолько очевидна, что невозможно о ней молчать.



О том, что зарубежное танкостроение заметно отстаёт от российского, говорил ранее и вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Комментируя планы Германии и Франции по созданию танков нового поколения, подобных Т-14 («Армата»), Рогозин отметил, что другие страны отстали от России в этой области примерно на 15—20 лет. Несмотря на высокий уровень технологического развития этих государств, догнать Россию окажется непросто, ведь отечественное танкостроение тоже не будет стоять на месте.