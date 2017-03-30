США признали что их «Абрамсы» уже безнадёжно устарели

Командование сухопутных войск США заявило, что основной американский танк «Абрамс» начинает устаревать и нуждается в замене. На протяжении многих лет Пентагон уделял мало внимания танкостроению, сконцентрировавшись на модернизации ВМФ и ВВС. Однако даже самые совершенные авианосцы не могут брать города — во всех конфликтах нового времени именно танки играют одну из ключевых ролей. Почему американцы отстали в сфере танкостроения и готовится ли замена «Абрамсу»?
Заместитель начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал-лейтенант Джон Мюррей заявил, что М1 «Абрамс» уже нельзя назвать лучшей машиной в своём классе (основной боевой танк). Дело в том, что многие страны уже располагают танковой техникой аналогичного уровня, признался генерал во время выступления перед членами оборонного комитета сената.
На протяжении многих лет США пользовались лучшим танком в мире, однако сейчас ситуация изменилась.
«Я буду оптимистом и скажу, что мы сохраняем паритет со многими странами», — заявил Мюррей. По его мнению, несмотря на то что ряд государств догоняют США по технологической оснащённости своих армий, танки «Абрамс» всё ещё являются одними из лучших в своём классе в плане боевых систем. Однако подобные машины есть у Израиля, Великобритании и России.
«Думаю, Т-90, возможно, весьма близок (к «Абрамсу»). Ещё говорят о танке «Армата», но он, насколько я понимаю, пока еще не введён в строй», — добавил Мюррей.
Джон Мюррей
США должны приступить к разработке танка нового поколения. Главное требование к новой машине — меньший вес, чем у «Абрамса» (от 54 тонн, в зависимости от модификации). Но, по признанию Джона Мюррея, пока американские конструкторы не могут предложить прорывных решений в этом направлении.
Танк. Абрамс против Российского ПТУР «Конкурс». Танк в клочья:
Признание собственного технологического отставания в области танкостроения — это нечто новое для американских военных. На протяжении десятилетий лет танк М1 преподносился американцами как самая совершенная машина в своём классе, не имеющая соперников. Но сейчас проблема технологического отставания настолько очевидна, что невозможно о ней молчать.
О том, что зарубежное танкостроение заметно отстаёт от российского, говорил ранее и вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Комментируя планы Германии и Франции по созданию танков нового поколения, подобных Т-14 («Армата»), Рогозин отметил, что другие страны отстали от России в этой области примерно на 15—20 лет. Несмотря на высокий уровень технологического развития этих государств, догнать Россию окажется непросто, ведь отечественное танкостроение тоже не будет стоять на месте.
Зарядка орудия танка M1 Abrams - вид изнутри
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