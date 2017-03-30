Студия «Час Ханат» из Хакасии получила десять наград всероссийского конкурса

В Сочи прошел всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Город Солнца».

Детская образцовая эстрадная студия «Час Ханат» Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева под руководством Игоря Боргоякова получила десять наград в шести номинациях. В конкурсе приняли участие более 150 коллективов, свыше 1500 участников из 20 регионов России.

Солисты студии (педагог по вокалу заслуженный работник культуры Хакасии Светлана Аткнина) стали лауреатами и дипломантами конкурса в номинации «Эстрадный вокал»: лауреат III степени (6-9 лет) Дарья Шалгинова с песнями «Саксофон» и «Айсили», дипломант II степени (6-9 лет) Туяна Дандарова с песнями «Кукла» и «Африка», дипломанты II степени (13-15 лет) Алина Канзычакова с песнями «Хакасия», «Листочек» и Дарья Топоева с песнями «Я танцевать хочу» и «Летние туманы». В номинации «Народный вокал 10-12 лет» дипломантом I степени стала Анна Тохтобина с песнями «Милый мой» и «Колокольчик». Автором многих музыкальных композиций является Игорь Боргояков. Детская эстрадная студия «Час Ханат» (балетмейстер Алена Тимофеева) трижды стала лауреатом в номинации «Хореография»: лауреат I степени в номинации «Детский танец» с постановкой Ирины Ботиной «Пингвины», лауреат II степени в номинации «Эстрадный танец 6-9 лет» с постановкой Натальи Апуневич «Жаворонки» и лауреат II степени в номинации «Театр мод 6-9 лет» с постановкой Анны Тинниковой в национальных костюмах «Добро пожаловать в Хакасию».

Коллегия жюри наградила студию специальным призом «Серебряный диплом Жар–Птица», который дает право принять участие в следующем конкурсе 5-ти участникам бесплатно. Специальный диплом «За сохранение и популизацию национальных традиций» и три диплома с благодарностью были вручены педагогам студии – руководителю Игорю Боргоякову, педагогу по вокалу Светлане Аткниной и балетмейстеру Алене Тимофеевой.

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