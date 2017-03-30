Торговля наркотиками – важная составляющая геополитики, которая уже давно реализуется Западом

Наркоторговля – важная составляющая глобальной политики, играющая первостепенную роль в распространении оружия, которое используется для дестабилизации стран и свержения неугодных правительств с целью создания благоприятных условий для нефтегазовых корпораций и транснациональных банков. Питер Дейл Скотт - родившийся в Канаде учёный, поэт и бывший дипломат - один из крупнейших в мире исследователей внутренних правительственных заговоров (т.е. необсуждаемой правительственной деятельности). В течение многих десятилетий он раскрывает теневую деятельность правительства, политиков и нефтяной промышленности.

Скотт подробно описал этот влиятельный преступный мир в своей последней книге «Американское скрытое государство: Уолл-Стрит, Большая нефть и атака на демократию США». «Он собрал убедительные доказательства, что это положение установлено благодаря таким безответственным агентствам как ЦРУ и АНБ, а также таким частным корпорациям как Booz Allen Hamilton и SAIC, которые получают около 70% разведывательного бюджета. За этими государственными и частными учреждениями стоят влиятельные банкиры и адвокаты Уолл-Стрит, а также транснациональные нефтяные корпорации, которые находятся вне досягаемости законов США».



Таким образом, Скотт показал, что эти учреждения действуют по ту сторону закона. В 2010 году он дал интервью Джеймсу Корбетту, в котором рассказал, что глобальная нелегальная наркоторговля – первостепенный фактор в финансировании и деятельности правительственных агентств, которые не отвечают перед законом. Связь наркодолларов, правительства и Уолл-Стрит совершенно очевидна. Питер Скотт сказал: «Ясно, что наркотрафик – важный фактор в мировой схеме, и некоторые люди ставят его на третье место, после нефти и оружия. На самом деле, существует определённое взаимодействие между ними, потому что очень часто при продаже оружия, самолёты везут в одну сторону оружие, а возвращаясь обратно, берут наркотики».

Скотт также проанализировал заявление, сделанное в 2009 году главой отдела ООН по наркотикам, и доклад, показавший, что наркоторговля сыграла важнейшую роль в спасении нескольких крупнейших транснациональных банков во время финансового кризиса 2008 года. «Антонио Мария Коста, глава отдела ООН по наркотикам и преступлениям, сказал, что видел доказательства того, что доходы организованной преступности «были единственным ликвидным инвестиционным капиталом», доступным для некоторых банков в разгар коллапса прошлого года. Он сказал, что большая часть из 352 млрд. наркодолларов влились в легальную экономическую систему».

В следующие годы появилось ещё больше скандалов об отмывании наркодолларов. Особо следует отметить разоблачение близких отношений банка HSBC и мексиканского картеля Sinaloa, который отмыл десятки миллиардов долларов через этот английский банк, принеся ему немалую прибыль. «Картель Sinaloa, чья штаб-квартира расположена на мексиканском северном тихоокеанском побережье, постоянно изыскивает новые способы отмывания фантастических прибылей. Госдеп США сообщал, что мексиканские торговые организации зарабатывают от 19 до 29 млрд. долларов в год от продажи на улицах американских городов марихуаны, кокаина, героина и метамфетаминов. Ключом к успеху картеля Sinaloa стало налаживание взаимовыгодного сотрудничества с глобальной банковской системой».

Комментируя историческое развитие отношений между банкирами и наркоторговцами, Скотт сказал, что банк BCCI, действовавший в Пакистане, стал первым в мире крупным частным банком, который участвовал в наркоторговле. В 1980-х годах ЦРУ вместе с террористами использовали этот банк для свержения демократического правительства Афганистана. «Через 10 лет после открытия, BCCI имел уже 400 отделений в 78 странах, а размер его активов превышал 20 млрд. долларов. Таким образом, он забрался на седьмое место среди самых крупных частных банков в мире». - Скотт отмечает, что взаимодействие ЦРУ и BCCI, включало в себя наркоторговлю в качестве средства поддержки террористов. - «У ЦРУ не было много ресурсов в этой части мира… финансовые операции, связанные с перевозкой оружия обрабатывались через BCCI… BCCI с самого начала участвовал в финансовых операциях, связанных с наркоторговлей в Афганистане».

Среди других малоизвестных тёмных операций ЦРУ в наркобизнесе и геополитике последних десятилетий можно назвать Дело Иран-Контрас и Операцию Fast and Furious, в результате которой мексиканские наркокартели получили массу оружия из США. В условиях роста тюремно-промышленного комплекса и эпидемии злоупотреблений опиатами в США, наша армия обеспечивает не защиту от наркотрафика, а увеличение производства афганского опиума. Наркоторговля негативно сказывается на падении демократии и росте конфликтов по всему миру, но центральные СМИ не обращают на это никакого внимания.

История повторяется. Опиумная война.