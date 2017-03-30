Украина шагает навстречу летнему безвизовому разочарованию

...Опять безвизом пахнуло. Здорово пахнуло, обнадеживающе, как от кружевных трусиков, которые соблазнительно и многообещающе забрезжили в предбаннике Европы. Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что надеется, что безвизовый режим ЕС для граждан Украины вступит в силу до конца июня текущего года. Грузины же уже со вчерашнего дня давятся дармовыми круассанами...

...Вот чтобы подобрать потоки «жабодавительной» слюны на скукоженных от зависти фейсах укров и ариев, патриотов и идиотов, пан Мингарелли на недавнем брифинге во Львове и пообещал: мол, ну потерпите, хороняки, чуть-чуть осталось. «Украина выполнила все обязательства для получения безвизового режима, и мы надеемся, что до конца июня безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает», – сказал он, как бы вскользь напоминая, что это украинцы прогибались, когда европейцы требовали. Ну, то такэ...

И еврооптимистичное «Зеркало недели» тоже недавно жизнерадостно отдуплилось. Мол, в Европарламенте назвали точную дату голосования за безвиз для Украины – 6 апреля 2017 года. На день ранее там же назначены дебаты по этому вопросу. А сам весь ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. И тогда – милости просим. В труселях и без оных.

Однако есть как минимум три ложки дегтя в этой счастливой безвизовой евробочке евромеда для кастрюлеголовых труселеносцев в кружевах. Во-первых, не все так просто будет и с процедурой получения этого самого безвиза, и с его использованием себе на благо. И первыми ощутили все европрелести на себе «обезвизженные» на всю голову грузины. МИД Грузии сказал это своим согражданам прямо: они, счастливые обладатели безвиза, будут обязаны ответить на ряд вопросов пограничников-контролеров на КПП как в Грузии, так и странах Европы. И вопросы сами по себе пошлые, унизительные – касающиеся цели поездки, наличия авиабилета в оба конца, забронированной гостиницы в той или иной европейской стране, сертификата о страховании, наличия денег в минимальном размере 50 евро в сутки. Да мы же свободные европейцы! Чего хотим, того и едем. Какие такие вопросы? Почему да зачем, сколько бабок в кошельке? А ваше собачье дело какое?..

Однако придется говорить, обнажаться. Так сказать, перед партией: ибо нарушители безвизового режима будут не только депортированы из стран Европы в Грузию, но и оштрафованы на 3 тыс. евро. Плюс к тому же такие нарушители не будут иметь права посещать страны Европы в течение 5 лет. И украинцев в кастрюлях и с безвизом это будет касаться в полной мере. Уже летом. Счастье придет вместе с безвизом...

Во-вторых, как были, так и есть сейчас проблемы с разным восприятием украинцев на своей территории у разных стран Европы. Замглавы директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова в недавнем интервью киевскому журналу «Фокус» так и сказала: в Евросоюзе не дают стопроцентной гарантии предоставления Украине безвиза. Потому что, по ее словам, все так зыбко, неоднозначно, как у «дочери офицера» в Крыму. «...Давать абсолютную гарантию на этот счет я не буду. Все меняется, еще год назад единицы верили в победу Дональда Трампа и мало кто верил, что Великобритания проголосует за выход из ЕС. Неопределенность – отличительная черта нынешнего времени», – кокетничала Катарина. Но даже самые тупые укры и арии запомнили, что из-за позиции Нидерландов украинцам ЕС уже не будет помогать, не предоставит полноценное членство даже в отдаленном будущем и даже не даст права на равноправное с европейцами трудоустройство. Впрочем, насчет тупых укров, верящих в себя, я, не исключено, погорячился – это особая порода тупоголо… пардон, евроверующих...

Не может не пугать европейцев и рост изоляционизма украинцев, замешанного на стремлении построить этнически чистое, даже националистическое украинское государство, плюющее и на Евросоюз, и на США, и на Россию, отстаивающее равноправные двухсторонние или региональные союзы, основанные на общности истории и интересов. Вот вам, к примеру, только некоторые пункты манифеста, подписанного тремя ведущими национал-радикальными партиями Украины – «Свободой», «Национальным корпусом» и «Правым сектором»:

«...2. Сформировать новый вектор украинской геополитики – ориентация не на Запад или Восток, а на образование нового Европейского единства – Балто-Черноморского Союза...

...5. Вернуть право на восстановление ядерного потенциала как фундаментальной основы национальной безопасности в связи с нарушением Будапештского меморандума...

...8. Очистить от вражеской пропаганды украинское информационное пространство. Культивировать традиционные ценности, укреплять национальное сознание и достоинство. Обеспечить украинскому языку статус единственного государственного...

...13. Обеспечить трудовые права украинцев и создать условия для эффективного профсоюзного движения...

...15. Обеспечить развитие национальной атомной и альтернативной энергетики как залога энергетической независимости государства...

16. Запретить торговлю стратегическим ресурсом Украины – землей сельскохозяйственного назначения...

...18. Упорядочить миграционную политику, включающую эффективную борьбу с нелегальной миграцией и создание условий для возвращения украинцев на Родину.

19. Восстановить положительную динамику в национальной демографии: укреплять институт традиционной семьи, усилить национально-патриотическое воспитание, делать ставку на молодое поколение.

20. Способствовать созданию единой поместной церкви с центром в Киеве.

Для подтверждения этих положений мы готовы отдать свои силы, имущество, а если нужно – жизнь».

Другими словами, если вчитаться в эти 9 из 20 пунктов манифеста, то получается, что националисты действительно отстаивают не какую-то мифическую для них евроинтеграцию, а исключительно опору не просто на свои силы, а на украиноцентричные силы. А ставка делается если и не на полный изоляционизм, то уж точно не на европейские или общечеловеческие ценности. А европидар… извините, ЛГБТ-сообщество и его принципы толерастии укронацики ненавидят, шо твои заправские последователи шариата и ваххабизма из ИГИЛ, которые сами знают, что им нужно, а что не нужно в Европе.

И, наконец, в-третьих, заверение в том, что «все будет хорошо», уже нужно больше европейцам, нежели украм. Потому что в Украине стремительным домкратом нарастает евроскептицизм. Всех форм, видов и оттенков – от ненависти к отдельным народам и еврофобий до откровенных призывов плюнуть на «ту Европу» и развиваться самим. Опрос соцслужбы Research&Branding свидетельствует: за время ожидания безвизового режима оптимизм насчет Европы у украинцев немного уменьшился – с 42% в июле 2016 года до 34% в феврале 2017 года. А по данным опроса Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы», резонансная проблема предоставления Украине безвизового режима с ЕС не является первоочередной или актуальной. Лишь для 16% граждан безвизовый режим со странами ЕС является очень важным, для 28% опрошенных в целом важным, а для половины респондентов (50%) – маловажным или совсем не важным, затруднились ответить 7%...

А тут еще подоспел и скандал с «Евровидением», в котором Киев собрался до конца гнуть свою линию и наказать Россию вкупе с «сепарами», «ватой» и «колорадами». Европейцы теряют страшные бабки, а им в ответ: а у нас принципы и идеи. Более того, восходящая звезда украинского политикума Надежда Савченко вообще начала троллить любителей конкурса для бородатых женщин и прочих толерастов и предложила либо вообще послать его на фиг, либо провести в зоне АТО, чтобы хоть таким путем добиться там перемирия. «Давайте устроим шоу там, где ему место, когда идет война, – на линии разграничения. А если никто не хочет ехать туда, то тогда лучше это шоу вообще не устраивать, поскольку все это превращается в политическую грязь, которой сейчас является Евровидение. Оно больше не несет в себе той идеи, которую должно нести, той красоты песни и блага для души людей, ради чего оно было придумано. Поэтому я или против него, или за, только на линии огня», – сказала «НашаНадя»...

... И, конечно, в такой ситуации европейцам нужно крепко думать. И умные европолитики просто обязаны вывешивать перед желающими безвиза новые «морковки» – манки и маячки. А что возможно новое разочарование и что украинцев могут опять бортануть, так это жизнь. Европейцы всегда могут сказать: мол, а не надо в преддверии обсуждения безвиза в Европарламенте стрелять из гранатометов по польскому консульству в Луцке и настраивать против себя поляков, которые и так против вас много батонов крошат. И ведь действительно нельзя, потому что поляки уже в Евросоюзе, а Украина еще только унижается в предбаннике по мелочам...