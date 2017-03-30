Украине: бедных 60% населения страны и это не предел

По данным ООН, речь идет о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью

Более половины жителей Украины живут за чертой бедности. Такие данные озвучил координатор системы ООН на Украине, постоянный представитель программы развития ООН в стране Нил Уокер.

"Что касается Украины, мы говорим о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн людей с инвалидностью, 60% населения находятся ниже черты бедности", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

В свою очередь директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины академик Элла Либанова подчеркнула, что речь идет о том, что национальный доход в расчете на одного человека снизился за 25 лет независимости Украины. "В 2015 году снизился по сравнению с 1990 годом на 31,9 процента", - уточнила она.

В соответствии с госбюджетом Украины на 2017 год, прожиточный минимум в месяц объявлен на уровне 1544 гривен (около $57 по текущему курсу) с постепенным увеличением до 1700 гривен, а в среднем зарплата украинцев, по данным Госстата, составляет сегодня около 175 долларов, что значительно ниже, чем в РФ, Белоруссии или Грузии.