В Абакане курсирует троллейбус здоровья

Пассажирам маршрута № 8 специалисты расскажут о том, как защитить себя от последствий укуса клещей. В этом году от укуса маленьких вампиров уже пострадали восемь жителей республики.

Очередной рейс здоровья посвящен теме «Осторожно: клещи!». Пассажирам расскажут о том, насколько опасны для человека клещи, как избежать тяжелых последствий после укуса клеща, а также как действовать при обнаружении вредителя на теле. Медицинские работники по традиции проведут познавательную викторину. За правильные ответы каждый получит небольшой приз. К акции привлечены волонтеры, которые будут раздавать информационные листовки. Стартует данный «Рейс здоровья» в 15.37 от остановки «ДК Железнодорожников» по маршруту номер 8, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

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