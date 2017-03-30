В Абакане парня осудили за пост в соцсети

30.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Молодого человека поймали на разжигании расовой вражды, унижении человеческого достоинства.

21-летний житель Абакана 5 ноября 2015 года с домашнего компьютера дважды разместил на своей странице «ВКонтакте» экстремистские материалы. Фотография и видеозапись побуждали к ненависти и вражде, а также унижению достоинства группы лиц по признакам национальности, расы и принадлежности к определённым социальным группам. Суд, оценив собранные следствием доказательства, признал молодого человека виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хакасии.

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